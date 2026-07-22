Substack lance un nouvel outil pour détecter les textes générés par l'IA

Substack, l'une des plus grandes plateformes mondiales de journalisme indépendant et de blogs d'auteurs, a présenté une nouveauté inattendue pour ses utilisateurs. Désormais, les lecteurs pourront déterminer si les articles des auteurs qu'ils suivent ont été rédigés par un humain ou s'il s'agit d'un produit de l'intelligence artificielle (AI) comme ChatGPT. Cette mesure vise à maintenir la qualité du contenu sur la plateforme et à accroître la confiance des lecteurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Substack a mis en œuvre cette nouveauté en s'intégrant au logiciel Pangram. Selon TechCrunch, le nouvel outil scanne les publications, commentaires et réponses sur la plateforme, indiquant le pourcentage estimé de texte rédigé par un humain par rapport à celui généré par l'IA. Cette fonction s'applique à tout texte de plus de 100 caractères.

Transparence et responsabilité éditoriale

À court terme, cette nouveauté pourrait avoir un impact légèrement négatif sur le business de Substack, car elle révélera que de nombreuses newsletters populaires sont en réalité écrites par des robots. Cependant, à long terme, cette mesure servira à nettoyer la plateforme du « AI slop » (contenu de faible qualité généré par l'IA) et à instaurer la confiance des lecteurs envers les informations qu'ils consomment.

Chris Best, PDG de Substack, a évalué positivement l'utilisation de cette technologie. Selon lui, le logiciel peut effectuer tout le travail technique, mais seule une personne peut apporter des idées et des émotions dignes d'être lues. « Quand je proposais Substack aux écrivains, je leur disais : nous ferons tout pour vous, sauf la partie la plus difficile. Cette partie difficile, c'est la pensée et l'idée humaine », a souligné Best.

Informer plutôt qu'interdire

Il convient de noter que Substack ne cherche pas à interdire l'utilisation de l'IA. Au contraire, l'entreprise donne aux auteurs la possibilité d'ajouter une note spéciale « AI Author’s note » à leurs textes. Cela permet aux créateurs d'expliquer ouvertement comment ils ont utilisé les technologies dans leur processus de travail. Les éditeurs peuvent également vérifier leurs brouillons via Pangram avant de les publier et corriger les erreurs.

Cette tendance se généralise dans le monde technologique actuel. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les images et vidéos générées par l'IA sont signalées, et les services de streaming musical imposent des restrictions sur les morceaux créés par des réseaux neuronaux. Substack rejoint ce mouvement, plaçant l'authenticité au premier plan dans le domaine du contenu textuel.

Pour les utilisateurs et auteurs d'Ouzbékistan, cette nouveauté est également importante. À une époque où l'utilisation d'outils d'IA se popularise parmi les créateurs de contenu locaux, de tels outils de transparence aideront à distinguer le contenu de qualité et original en langue ouzbèke.