Google investit 1 milliard de dollars dans la construction de nouveaux centres de données au Texas

La société américaine Google lance un projet d'investissement majeur au Texas afin d'étendre son infrastructure dédiée à l'AI et aux services cloud. L'entreprise a déposé des demandes officielles pour construire deux nouveaux centres de données (data-center) dans le comté de Wilbarger, pour une valeur totale d'environ 1 milliard de dollars. Cette démarche vise à répondre aux besoins croissants du géant technologique en matière de puissance de calcul à l'échelle mondiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Baptisés Project Rise 1A et Project Rise 2A, ces projets devraient être réalisés à la même échelle. Selon les documents, chaque installation couvrira une superficie de près de 92 065 mètres carrés. Cela signifie qu'un immense complexe technologique de plus de 184 000 mètres carrés verra le jour dans cette région du Texas. Selon ixbt.com, ces projets devraient renforcer davantage le potentiel économique de l'État.

Phases de construction et capacités techniques

Les documents soumis au Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR) précisent les délais des travaux. La construction du projet Project Rise 1A devrait débuter le 31 mars 2026 pour s'achever fin mars 2028. Le second site, Project Rise 2A, sera construit selon un calendrier similaire. Cela témoigne du sérieux des plans stratégiques à long terme de Google.

Chaque projet comprendra non seulement des bâtiments de traitement de données, mais aussi des infrastructures d'ingénierie complexes. Cela inclut des zones mécaniques et électriques, des couloirs de sécurité incendie, des zones de contrôle d'accès et toutes les infrastructures techniques nécessaires. Une telle approche globale est essentielle pour garantir le fonctionnement continu et sécurisé du centre de données.

Durabilité écologique et énergie

Google prévoit d'implanter ses nouveaux centres à proximité d'une installation énergétique de la société AES. Ce choix stratégique n'est pas anodin : il permet à l'entreprise d'accéder directement à des sources d'énergie à faible émission de carbone. Dans le monde des technologies modernes, réduire l'impact environnemental des centres de données et passer à l'« énergie verte » est devenu une priorité absolue.

L'entreprise étend systématiquement sa présence au Texas. En novembre 2025, Google avait annoncé son intention d'investir un total de 40 milliards de dollars dans l'infrastructure de l'État d'ici 2027. Actuellement, plusieurs sites sont actifs ou en construction dans divers comtés du Texas, et les nouveaux projets du comté de Wilbarger deviendront un maillon essentiel de ce réseau.

Il convient de noter que le comté de Wilbarger ne fait pas encore partie des grands hubs technologiques du Texas. Cependant, l'arrivée d'un géant comme Google pourrait accroître l'attractivité de la région et attirer d'autres entreprises technologiques. De tels projets non seulement améliorent la vitesse des services mondiaux (comme Google Search, YouTube ou Google Cloud), mais créent également des opportunités d'emploi pour la population locale.