Le conflit avec l'Iran a coûté 37,5 milliards de dollars aux États-Unis

Le conflit militaire des États-Unis avec l'Iran a coûté environ 37,5 milliards de dollars à Washington jusqu'à présent. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire à la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, lors d'une audition devant la commission des crédits du Sénat.

Selon lui, les dépenses ont augmenté d'environ 8 milliards de dollars par rapport à la dernière estimation de mai. Hegseth a averti que si le Congrès n'approuvait pas rapidement des fonds supplémentaires, le Pentagone serait contraint de réduire ses programmes d'entraînement militaire.

Le Pentagone demande 87 milliards de dollars supplémentaires

Pete Hegseth a demandé au Congrès d'allouer 87 milliards de dollars supplémentaires au ministère de la Défense des États-Unis.

Il est prévu que 67 milliards de dollars de cette somme soient consacrés aux opérations militaires menées au Moyen-Orient. Le reste pourrait être utilisé pour reconstituer les stocks d'armes, réparer le matériel militaire et maintenir la préparation au combat des troupes.

« Si les législateurs n'augmentent pas immédiatement le financement, nous serons contraints de réduire l'entraînement militaire », a déclaré Hegseth.

Sa déclaration intervient alors que les échanges de tirs entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent pour le dixième jour consécutif.

Les dépenses militaires ont fortement augmenté en un mois

Dans les estimations publiées en mai, le coût des opérations liées à l'Iran était inférieur d'environ 8 milliards de dollars au chiffre actuel.

Selon le secrétaire à la Défense, la protection contre les attaques de missiles et de drones, les frappes aériennes, le maintien des troupes dans la région et le remplacement des stocks de munitions consommés augmentent rapidement les coûts.

Cependant, le chiffre de 37,5 milliards de dollars est pour l'instant une estimation fournie par Hegseth, et le rapport financier complet des opérations n'a pas été rendu public.

Trois soldats américains ont été tués

L'audition au Sénat a eu lieu après la mort de trois militaires américains au Moyen-Orient. Cet événement est considéré comme l'une des phases les plus difficiles du conflit pour les États-Unis.

Lundi, les forces américaines ont mené de nouvelles frappes sur des installations iraniennes. Téhéran a répondu par des attaques contre les États-Unis et leurs alliés dans la région.

Hegseth a commencé son discours par :

« Nous vivons dans un monde dangereux. »

Il a souligné que la situation exigeait des décisions fermes et rapides de la part du Pentagone et du Congrès.

Des manifestants ont interrompu la réunion à plusieurs reprises

L'audition au Sénat ne s'est pas déroulée dans le calme. La réunion a été interrompue à plusieurs reprises en raison des cris des manifestants.

Ils ont scandé des slogans exigeant l'arrêt des actions militaires américaines en Iran et au Moyen-Orient. La séance a repris après que les agents de sécurité ont rétabli l'ordre.

Ces manifestations ont montré que les débats sur l'impact de la guerre sur la vie humaine et le budget de l'État s'intensifient au sein de l'opinion publique américaine.

Le budget militaire pourrait atteindre un niveau record

La Maison Blanche avait demandé en avril l'allocation de 1,5 billion de dollars au Pentagone pour le prochain exercice financier.

Si cette proposition est approuvée, les dépenses militaires des États-Unis atteindront le niveau le plus élevé de l'histoire récente du pays. Les fonds supplémentaires demandés pour le conflit avec l'Iran pourraient alourdir davantage la pression budgétaire.

Le Congrès est confronté à deux problèmes principaux : allouer des fonds supplémentaires pour poursuivre les opérations militaires et évaluer les conséquences à long terme des coûts croissants.