Une date marquante dans le monde de la technologie : le processeur légendaire Zilog Z80 a 50 ans

L'un des processeurs 8 bits les plus célèbres et les plus durables de l'histoire de l'informatique, le Zilog Z80, célèbre son 50e anniversaire. Lancé en juillet 1976, ce circuit intégré a non seulement été un produit révolutionnaire pour son époque, mais a également su conserver sa place dans l'industrie et l'électronique grand public pendant un demi-siècle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le processeur Zilog Z80 a été produit en continu pendant près de 48 ans. Ce n'est qu'en juin 2024 que Zilog a cessé d'accepter les commandes pour les puces de la famille Z84C00. Un cycle de production aussi long est un phénomène très rare dans le monde de la technologie, témoignant de la fiabilité et de la popularité exceptionnelles du processeur.

Le socle de l'ère ZX Spectrum et Game Boy

Le Z80 a servi de « cœur » à de nombreux appareils légendaires à son époque. En particulier, les ordinateurs ZX Spectrum, extrêmement populaires dans le monde entier dans les années 1980, fonctionnaient sur la base de ce processeur. De même, les premiers ordinateurs personnels tels que le TRS-80, le MSX et l'Osborne 1 ont largement gagné en popularité grâce à cette puce.

Le Zilog Z80 a également laissé une empreinte indélébile dans l'industrie du jeu vidéo. Les systèmes de jeu célèbres suivants fonctionnaient grâce à cette puce :

La console portable Nintendo Game Boy ;

Les consoles de jeux Sega Master System et Game Gear ;

Le système ColecoVision ;

Des bornes d'arcade célèbres comme Pac-Man.

Techniquement, le processeur Z80 original était fabriqué avec un processus technologique de 4 micromètres et contenait environ 8,5 mille transistors. Sa fréquence d'horloge standard était de 2,5 MHz, tandis que les versions CMOS modernes sorties plus tard pouvaient atteindre 20 MHz.

L'alliance de l'accessibilité et de l'efficacité

Le succès du Z80 résidait dans sa compatibilité logicielle totale avec le processeur Intel 8080. Cela permettait d'utiliser le système d'exploitation CP/M et les logiciels existants sans aucune difficulté. De plus, le contrôleur de rafraîchissement de mémoire DRAM intégré à la puce a permis de réduire le nombre de circuits intégrés supplémentaires sur les cartes mères et de diminuer le coût de l'appareil.

Selon les données du Computer History Museum, 500 000 dollars ont été investis par la société Exxon pour développer ce projet, et environ 400 000 dollars ont été consacrés à la création des prototypes fonctionnels. On peut affirmer sans crainte que cet investissement a été rentabilisé des milliers de fois.

Même après que les ordinateurs domestiques soient passés à des processeurs plus puissants, le Z80 a servi pendant de longues années dans l'automatisation industrielle, divers contrôleurs et équipements spécialisés. Au printemps 2024, Zilog a officiellement annoncé la fin du cycle de vie de cette famille légendaire en raison de l'arrêt de la production de plaquettes semi-conductrices. Néanmoins, le Z80 restera dans l'histoire de la technologie comme l'architecture la plus réussie et la plus influente.