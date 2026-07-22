Lothar Matthäus met fin aux rumeurs entre Michael Olise et le Real Madrid

La légende du football allemand Lothar Matthäus a réagi aux rumeurs de transfert entourant le talentueux ailier du Bayern Munich, Michael Olise. Ces derniers jours, les rapports se sont multipliés sur la volonté du club espagnol du Real Madrid de dépenser une somme record pour le joueur français. Cependant, Matthäus appelle les supporters du club munichois au calme. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans sa nouvelle chronique pour Sky Sport, Matthäus a rejeté les spéculations sur l'avenir de Michael Olise. Selon lui, la direction du club a déjà pris une décision ferme à ce sujet. Matthäus a rappelé les propos tenus par Uli Hoeness il y a quelques semaines, soulignant que le Real Madrid ferait mieux de ne pas perdre son temps à appeler.

La position ferme du club et les plans de transfert

"Je suis tout à fait serein face à cette situation. Olise est sous contrat avec le club munichois et le Bayern ne souhaite pas le vendre. Le club vise le succès et a déjà réalisé deux très bons transferts. Je suis convaincu que les plans de l'équipe pour façonner l'effectif ne sont pas encore terminés", écrit Lothar Matthäus.

Michael Olise a réalisé une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich, prouvant sa valeur marchande élevée. Apparu lors de 57 rencontres toutes compétitions confondues, le milieu offensif a inscrit 25 buts et délivré 28 passes décisives. C'est précisément cette efficacité qui a attiré l'attention du Real Madrid.

Matthäus a également évoqué l'importance tactique du joueur. Selon lui, bien que Michael Olise ait évolué comme numéro dix central avec l'équipe de France, il se sent beaucoup plus à l'aise et performant en tant qu'ailier droit chez le champion d'Allemagne.

La star française a également brillé lors des tournois internationaux estivaux. Bien que l'équipe de France ait terminé quatrième lors de la Coupe du Monde en Amérique, Michael Olise a été reconnu comme le meilleur meneur de jeu du tournoi avec sept passes décisives. Ces statistiques confirment qu'il est l'un des attaquants les plus dangereux, non seulement en club, mais aussi sur la scène internationale.

Le Bayern Munich a commencé sa préparation pour la nouvelle saison, mais les stars ayant participé aux tournois internationaux n'ont pas encore rejoint l'équipe. Matthäus ne considère pas cela comme un problème. Selon lui, bien qu'il soit préférable pour l'entraîneur de rassembler l'équipe le plus tôt possible, l'arrivée tardive des joueurs expérimentés ne constitue pas un handicap majeur dans la compétition.