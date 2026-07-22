Al-Hilal prépare une nouvelle bombe sur le marché des transferts : Crysencio Summerville en route pour l'Arabie saoudite

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Al-Hilal prépare une nouvelle bombe sur le marché des transferts : Crysencio Summerville en route pour l'Arabie saoudite

Le champion en titre de la Saudi Pro League, Al-Hilal, est sur le point de conclure sa première grosse recrue du mercato estival. L'ailier de West Ham United, Crysencio Summerville, devrait bientôt rejoindre le club de Riyad. Ce transfert est considéré comme un événement financier majeur, non seulement pour le club, mais pour toute la ligue. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon les informations de The Athletic et du célèbre journaliste Ben Jacobs, Al-Hilal est prêt à débourser 80 millions d'euros pour le joueur néerlandais. Si cet accord est officiellement conclu, Summerville deviendra le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de la Saudi Pro League, dépassant Jhon Duran, récemment recruté par Al-Nassr pour 77 millions d'euros.

Concurrence sur le marché des transferts et domination financière

Il est intéressant de noter que le club italien de l'AS Roma était également très actif dans la course pour Crysencio Summerville. Les Romains avaient soumis une offre finale de 46 millions d'euros. Cependant, la somme presque deux fois plus élevée proposée par Al-Hilal a tranché la question. Le club saoudien continue de surpasser les grands clubs européens grâce à sa puissance financière.

Actuellement, le record du transfert le plus cher de l'histoire de la ligue saoudienne appartient également à Al-Hilal. Pour rappel, à l'été 2023, le club a payé 90 millions d'euros au PSG pour la star de l'équipe nationale du Brésil, Neymar. Summerville se placera dans cette liste entre Neymar et Jhon Duran.

Inquiétudes et attentes des supporters

Bien que ce transfert suscite beaucoup d'enthousiasme, les supporters d'Al-Hilal ne sont pas sans inquiétudes. Beaucoup craignent que le sort de Summerville ne reproduise la situation vécue avec Neymar. Bien que la star brésilienne ait été recrutée pour une somme importante, elle a manqué la quasi-totalité de la saison en raison d'une grave blessure, ne pouvant apporter l'aide attendue à l'équipe.

Néanmoins, l'ailier néerlandais de 22 ans est reconnu pour sa vitesse et son efficacité. Après avoir brillé dans le championnat anglais la saison dernière, le joueur devrait renforcer davantage la ligne d'attaque d'Al-Hilal. Dans un contexte de restrictions financières pour d'autres clubs de la ligue, le club surnommé « Al-Zaim » (Le Leader) s'est imposé comme le leader incontesté du marché des transferts.

Cet accord devrait être officialisé dans les prochains jours. Sauf changement inattendu, Crysencio Summerville sera enregistré comme la recrue la plus chère de ce mercato estival. Cela garantit qu'Al-Hilal restera le grand favori non seulement dans le championnat national, mais aussi en Ligue des champions de l'AFC pour la nouvelle saison.

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Jahongir Tursunov
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