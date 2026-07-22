Nouveauté inattendue d'Apple : il n'est plus nécessaire d'acheter un iPhone

Apple prépare le lancement d'un nouveau Apple Upgrade pour ses utilisateurs. Selon Bloomberg, ce système permettra d'obtenir des iPhone, Mac, iPad et Apple Watch via un modèle similaire au leasing automobile, avec la possibilité d'échanger l'appareil contre un modèle plus récent après une période définie.

Il est rapporté que le programme sera lancé le 28 juillet et remplacera l'actuel iPhone Upgrade Program . Le partenaire financier d'Apple pour ce projet sera Klarna . L'utilisation nécessite une vérification rapide qui n'affecte pas la cote de crédit.

Selon les nouvelles modalités, iPhone et Apple Watch bénéficieront de contrats de 24 mois, tandis que iPad et Mac seront proposés avec des contrats de 36 mois. À la fin du terme, l'utilisateur peut conserver l'appareil, le restituer ou l'échanger contre un modèle plus récent.

Cependant, le programme ne couvrira pas tous les produits. Selon les sources, l'iPad de base, l'iPhone 16, l'Apple Watch SE et le nouveau MacBook Neo en seront exclus. De plus, le programme n'inclura pas le service de garantie étendue AppleCare , qui pourrait nécessiter une souscription séparée.

Pour l'instant, Apple Upgrade ne sera lancé qu'aux États-Unis. Par ailleurs, en raison de l'augmentation progressive des prix des produits Apple, des spéculations suggèrent que les modèles iPhone 18 Pro attendus pour la fin de l'année pourraient être nettement plus coûteux.