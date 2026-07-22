Microsoft intègre le modèle chinois Kimi K3 dans Copilot pour réduire ses coûts

Alors que les tensions technologiques entre les États-Unis et la Chine s'intensifient, Microsoft prend une mesure inattendue pour réduire les coûts de ses services d'IA. L'entreprise envisage de remplacer une partie des services Copilot, actuellement basés sur les modèles d'OpenAI et d'Anthropic, par le modèle ouvert Kimi K3 développé par le laboratoire chinois Moonshot. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon The Information, Microsoft prévoit d'économiser près de 600 millions de dollars en puissance de calcul grâce à ce changement. Actuellement, les experts travaillent activement à l'exécution du modèle Kimi K3 via la plateforme cloud Azure. Cette démarche est directement liée au passage du service Copilot Cowork à un système de facturation basé sur les jetons consommés.

Efficacité et capacités techniques

Pour Microsoft, passer à des modèles moins coûteux n'est pas seulement un avantage financier, mais aussi un moyen d'assurer la stabilité des services. Le modèle Kimi K3 possède 2,8 billions de paramètres et est capable de traiter divers types de données tout en prenant en charge une fenêtre de contexte d'environ 1 million de jetons. Son architecture unique permet une répartition efficace de la charge entre les GPU, réduisant ainsi la demande en ressources mémoire dans les centres de données.

Il est intéressant de noter que Kimi K3 n'est pas le modèle le moins cher du marché. Selon les tests de l'Intelligence Index, le coût d'exécution d'une tâche est en moyenne de 0,94 $. Cependant, les optimisations de son architecture le rendent compétitif lorsqu'il est utilisé à l'échelle de grands centres de données. Microsoft avait précédemment envisagé d'autres modèles chinois comme DeepSeek V4, ce qui témoigne de la stratégie de diversification de l'entreprise.

Obstacles politiques et questions de sécurité

Cette collaboration intervient dans un contexte où l'administration américaine souhaite renforcer les restrictions sur les technologies chinoises. L'administration de Donald Trump envisage des mesures pour limiter l'utilisation de modèles d'IA open source développés en Chine. De plus, le département du Commerce des États-Unis étudie la possibilité d'inscrire plusieurs laboratoires chinois sur une « liste noire ».

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs et les développeurs locaux. La baisse des coûts des services Microsoft pourrait rendre les produits basés sur l'IA plus abordables à l'avenir. Cependant, il existe un risque que les restrictions liées à la situation géopolitique entraînent une fragmentation de l'écosystème technologique mondial.

En conclusion, la collaboration potentielle entre Microsoft et Moonshot est un exemple frappant de la manière dont les géants technologiques cherchent un équilibre entre efficacité économique et exigences de sécurité nationale. Si le projet aboutit, cela renforcera l'influence des développements chinois sur le marché de l'IA.