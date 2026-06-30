Asus présente le nouveau routeur ROG Octopus 7 avec Wi-Fi 7

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Asus présente le nouveau routeur ROG Octopus 7 avec Wi-Fi 7

À l'occasion du 20e anniversaire de sa marque ROG (Republic of Gamers), Asus a dévoilé le routeur ROG Octopus 7 en édition limitée. Cet appareil attire l'attention non seulement par son design unique, mais aussi par la norme Wi-Fi 7 moderne et ses capacités de transfert de données à haute vitesse. Le nouveau modèle est spécialement conçu pour les passionnés de jeux et les utilisateurs exigeant des performances élevées. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'apparence de l'appareil est conçue dans un style anniversaire, alliant le noir, le transparent, l'or et le rouge. Le boîtier est fabriqué en acrylique semi-transparent et orné de motifs décoratifs. De plus, le système d'éclairage Asus Aura RGB propose plusieurs effets visuels, faisant du routeur une pièce maîtresse de tout intérieur moderne. Parmi les éléments de design, le style ROG Slash et la base dorée avec des gravures commémoratives se distinguent particulièrement.

Spécifications techniques et avantages du Wi-Fi 7

Selon ixbt.com, le ROG Octopus 7 prend en charge techniquement la toute dernière norme Wi-Fi 7. Grâce à sa capacité de fonctionnement sur trois bandes, le débit global de l'appareil atteint jusqu'à 13 000 Mbps. L'utilisation des technologies 4096-QAM et MLO (Multi-Link Operation) permet de transmettre des données simultanément sur plusieurs bandes, réduisant ainsi considérablement la latence.

Le routeur intègre un processeur Broadcom quad-core cadencé à 2,6 GHz et 2 GB de RAM DDR4. Une telle puissance assure la stabilité de l'appareil même sous les charges les plus lourdes. Ceci est particulièrement crucial pour les jeux en ligne multijoueurs et le streaming vidéo en format 4K/8K.

La configuration des ports est également de niveau professionnel :

  • Deux ports haute vitesse de 10 Gbps ;
  • Quatre ports de 2,5 Gbps ;
  • Possibilité d'agrégation de liens.
Ce système de ports permet aux utilisateurs de bénéficier de vitesses records non seulement en sans-fil, mais aussi en connexion filaire. Alors que l'intérêt pour les appareils Wi-Fi 7 croît également sur le marché ouzbek, ce vaisseau amiral d'Asus devrait trouver sa place en tant que représentant du segment haut de gamme.

Actuellement, le nouveau ROG Octopus 7 est commercialisé sur le marché chinois au prix de 5 444 yuans (environ 750 dollars). Il est à noter que grâce aux subventions gouvernementales, le prix pour les acheteurs locaux peut descendre à 4 899 yuans. Aucune information précise n'a encore été communiquée concernant la date de sortie sur le marché mondial, y compris dans la région d'Asie centrale.

AsusROGWi-Fi 7RouteurTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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