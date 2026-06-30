La plateforme Riverside transforme les podcasts en newsletters grâce à l'IA

Riverside, l'une des principales plateformes mondiales d'enregistrement de podcasts et de vidéos, a introduit une nouvelle fonctionnalité pour ses utilisateurs : la création de newsletters. Désormais, les créateurs de contenu peuvent convertir leurs supports audio et vidéo en format texte pour établir un lien plus étroit avec leur audience. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Riverside ne cherche pas à concurrencer directement des géants comme Mailchimp, Substack ou Beehiiv. Au lieu de cela, la plateforme propose à ses clients de tirer parti du contenu existant. Un nouvel outil basé sur l'IA analyse le podcast enregistré, extrait les idées principales et les citations importantes, puis génère un brouillon de newsletter prêt à l'emploi.

Selon Nadav Keyson, fondateur et PDG de l'entreprise, dans une interview accordée à TechCrunch, il est pour beaucoup plus facile de parler que d'écrire à partir de zéro. « Substack et Beehiiv vous offrent une page blanche. Nos utilisateurs, eux, ont déjà réalisé des conversations riches en informations sur Riverside. Nous les aidons à transformer ces échanges en contenu textuel de qualité sans effort supplémentaire », explique-t-il.

Mises à jour techniques et capacités de l'IA

Outre la fonction newsletter, Riverside a considérablement mis à jour son studio d'enregistrement. La plateforme prend désormais en charge les configurations multi-caméras et a simplifié le processus d'ajout d'invités à distance. Cela permet de produire des vidéos de qualité studio professionnel sans quitter son domicile.

De plus, les nouvelles fonctionnalités d'IA suivantes ont été ajoutées à la plateforme :

Préparation d'un premier montage brut (first cut) de la vidéo dès la fin de l'enregistrement ;

Création de « hooks » captivants et de courts posts pour les réseaux sociaux ;

Filtres IA spéciaux améliorant l'éclairage, la profondeur de champ et la netteté de l'image.

Cette nouveauté revêt également une grande importance pour les créateurs de contenu et les marketeurs. À une époque où les chaînes Telegram et les newsletters par e-mail gagnent en popularité, transcrire des podcasts en texte et les diffuser sur diverses plateformes permet d'accroître considérablement la portée de l'audience.

Ayant levé plus de 60 millions de dollars à ce jour, Riverside élargit son écosystème de contenu avec cette étape. Il convient de noter que la concurrence dans le secteur s'intensifie : par exemple, Substack a récemment lancé son propre studio d'enregistrement, tandis que Beehiiv a ouvert une section dédiée aux podcasts. Riverside, quant à lui, adopte l'approche inverse en se concentrant sur la création de texte à partir de contenu vidéo.