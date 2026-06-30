Tesla commence les tests du robotaxi Cybercab sans volant ni pédales à Austin

À Austin, aux États-Unis, Tesla a commencé à tester la version prête pour la production de l'un de ses projets les plus attendus : le robotaxi Cybercab. La particularité de ce véhicule électrique est l'absence totale d'organes de commande traditionnels, à savoir le volant et les pédales. L'habitacle compact pour deux personnes est exclusivement destiné aux passagers, marquant une nouvelle étape dans le développement des véhicules autonomes. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Pour l'instant, par mesure de sécurité, un superviseur spécial est assis sur le siège passager lors des tests. Cela a été révélé via des vidéos publiées sur le réseau social X, appartenant à Elon Musk. Le projet Cybercab a été présenté pour la première fois il y a près de deux ans et vise à mettre en place un service de taxi entièrement autonome commandé via l'application Tesla. Ces dernières semaines, l'entreprise testait également des prototypes de ce modèle équipés d'un volant dans plusieurs villes américaines.

Concurrence et approche technologique

La direction de Tesla est convaincue de pouvoir distancer son principal concurrent dans ce domaine, Waymo. Selon Elon Musk, Tesla possède un avantage majeur dans le contrôle des coûts car elle développe elle-même ses véhicules et son logiciel. En comparaison, Waymo est contrainte de collaborer avec des marques telles que Jaguar et Zeekr.

Une autre différence majeure réside dans la technologie. Alors que Waymo utilise des lidars et des radars coûteux dans ses systèmes, Tesla s'appuie uniquement sur des caméras et l'AI. Bien que cette méthode réduise les coûts de production, des débats subsistent parmi les experts sur la manière dont le système réagit dans des situations complexes, comme les zones de chantier ou sous de fortes pluies.

Évolutions législatives et obstacles

L'un des principaux facteurs freinant l'adoption massive des robotaxis était la législation. Cependant, selon ixbt.com, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a récemment avancé une nouvelle proposition. Selon celle-ci, les pédales de frein ne seraient plus obligatoires pour les véhicules gérés exclusivement par des systèmes automatisés. Cette règle devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année, ouvrant la voie à des modèles comme le Cybercab.

Il convient de noter que la technologie de conduite autonome n'est pas encore parfaite. Lors des tests à Austin, des robotaxis basés sur le Model Y ont subi plusieurs collisions mineures. De même, il a été rapporté que les véhicules de Waymo ont rencontré des difficultés lors de manœuvres autour de bus scolaires et sur des routes inondées.

Le succès du projet Tesla Cybercab est crucial pour la stabilité financière future de l'entreprise. À mesure que ces voitures biplaces au look futuriste et doré se multiplieront dans les rues, on verra si le plan de Tesla de créer un réseau de robotaxis à l'échelle nationale est réaliste. Cette nouvelle est également intéressante pour les passionnés de technologie en Ouzbékistan, car la popularisation mondiale du transport autonome pourrait transformer radicalement les infrastructures urbaines à l'avenir.