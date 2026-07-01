Sony révolutionne l'industrie du jeu : la fin des disques PlayStation en 2028

Le géant technologique japonais Sony a annoncé l'un des tournants les plus radicaux de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo. Selon un communiqué officiel de l'entreprise, la sortie de nouveaux jeux sur disques physiques pour la plateforme PlayStation cessera complètement à partir de janvier 2028. Cette étape marque le passage du monde des consoles de jeux vers un format entièrement numérique et signifie la fin d'une tradition de longue date pour les collectionneurs. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Les représentants de Sony Interactive Entertainment ont souligné que cette décision est basée sur le comportement des consommateurs modernes. Aujourd'hui, la majorité des gamers préfèrent télécharger des jeux via Internet plutôt que de se rendre en magasin pour les acheter. Après la restriction de 2028, tous les nouveaux projets seront commercialisés exclusivement via le PlayStation Store et d'autres plateformes numériques sous licence.

La domination absolue du format numérique

Les données statistiques montrent que la demande pour les disques physiques diminue drastiquement d'année en année. Selon le rapport du quatrième trimestre de l'exercice financier 2025 de Sony, 85 % des ventes de jeux PS4 et PS5 ont été réalisées via des téléchargements numériques. Les copies physiques ne représentaient que 15 % du marché total. Cet indicateur a contraint l'entreprise à revoir sa chaîne de production et ses coûts logistiques.

Cette tendance dans l'industrie du jeu frappe également durement les réseaux de vente au détail. Par exemple, GameStop, le plus grand réseau de magasins de jeux au monde, a été contraint de fermer plus de 1 300 succursales au cours des deux dernières années. Sur le marché ouzbek, on observe également une baisse des importations de disques et une popularité croissante des achats via des comptes numériques.

Anciennes consoles et mécontentement des collectionneurs

La nouvelle décision ne concerne que les futurs jeux ; tous les disques sortis jusqu'en 2028 resteront en circulation et pourront continuer à être utilisés. Cependant, de nombreux gamers ont accueilli cette nouvelle avec inquiétude. Récemment, des rapports indiquant que l'édition physique de Grand Theft Auto 6 ne contiendrait qu'un code de téléchargement au lieu d'un disque ont suscité de vives protestations de la part des fans.

De plus, Sony a préparé une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de consoles d'anciennes générations. L'entreprise cessera le service PlayStation Store pour PlayStation 3 et PlayStation Vita dans certaines régions cette année, puis dans le monde entier l'année prochaine. Cela signifie que la possibilité d'acheter du nouveau contenu numérique pour ces appareils disparaîtra complètement. La possibilité de télécharger des jeux précédemment achetés sera pour l'instant maintenue.

Selon les experts, cette décision de Sony pourrait inciter des concurrents comme Microsoft et Nintendo à prendre des mesures similaires. On s'attend à ce que les consoles de jeux sans lecteur de disque (Digital Edition) deviennent la norme, ce qui pourrait réduire légèrement le prix des appareils, mais augmentera la dépendance des utilisateurs à la vitesse d'Internet.