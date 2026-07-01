La startup Venice AI devient une "licorne" avec une valorisation d'un milliard de dollars

À mesure que les technologies d'intelligence artificielle se développent, la question de la sécurité des données personnelles des utilisateurs devient de plus en plus urgente. La plateforme Venice AI, axée sur la confidentialité, a répondu avec succès à ce besoin et a fait grand bruit dans le monde technologique en peu de temps. Lors de son premier cycle d'investissement externe, l'entreprise a levé 65 millions de dollars, portant sa valorisation boursière à 1 milliard de dollars et obtenant officiellement le statut de "licorne". C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Venice AI permet aux utilisateurs d'accéder à plus de 200 modèles d'intelligence artificielle différents, y compris les développements de géants comme OpenAI et Anthropic. Cependant, la différence majeure est que la plateforme anonymise complètement les requêtes des utilisateurs. Selon TechCrunch, toutes les données sont chiffrées côté client et aucune information personnelle n'est stockée sur les serveurs de Venice.

Confidentialité et modèles sans censure

Aujourd'hui, de nombreux systèmes d'IA fonctionnent sous des filtres et des restrictions stricts. Venice AI, quant à lui, héberge des modèles "sans censure" open-source dans ses centres de données. Cela permet aux utilisateurs d'exploiter tout le potentiel de la technologie sans aucune restriction d'entreprise. Le fondateur de l'entreprise, Erik Voorhees, souligne que l'intelligence artificielle devrait être un outil neutre, tout comme Bitcoin.

La croissance de la plateforme est impressionnante : en deux ans d'activité, le site a accueilli plus de 850 000 visiteurs uniques et le nombre d'utilisateurs actifs dépasse les 3 millions. Chaque jour, environ 1,7 million de requêtes API sont effectuées via le système. Plus important encore, l'entreprise est déjà rentable, avec un revenu annuel dépassant les 70 millions de dollars.

Investissements et projets futurs

Le cycle d'investissement de série A a été mené par le fonds de crypto-capital-risque Dragonfly. Des investisseurs majeurs tels que Coinbase Ventures et North Island Ventures ont également participé au processus. Cela montre à quel point le projet Venice AI est important non seulement pour l'intelligence artificielle, mais aussi pour la communauté blockchain et crypto.

Selon Erik Voorhees, le fait que chaque étape et chaque requête des individus soient surveillées est plus dangereux que n'importe quelle question inappropriée. Venice AI vise à protéger la liberté numérique grâce à ses technologies de chiffrement. Actuellement, une fonction de chiffrement "end-to-end" est également disponible pour les abonnés payants de la plateforme, ce qui augmente encore le niveau de sécurité.

Ce succès définit une nouvelle tendance sur le marché de l'intelligence artificielle. Les utilisateurs ne recherchent plus seulement des bots intelligents, mais des technologies sécurisées qui ne portent pas atteinte à leur vie privée. Venice AI semble prêt à prendre la tête de ce marché.