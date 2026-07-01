Négociations importantes à Tbilissi : quels secteurs sont prioritaires ?

Des négociations importantes sont prévues à Tbilissi avec le président géorgien Mikheil Kavelashvili et le Premier ministre Irakli Kobakhidze.

Les discussions porteront sur le renforcement de l'amitié, de la coopération économique et des liaisons de transport entre l'Ouzbékistan et la Géorgie.

Le dialogue politique sera davantage renforcé

L'ordre du jour des négociations comprendra le développement des relations de coopération multidimensionnelle entre les deux pays.

Les parties :

le renforcement du dialogue politique ;

le développement des relations interparlementaires ;

l'élargissement de la coopération interrégionale ;

la dynamisation des échanges culturels et humanitaires

discuteront de mesures concrètes à ce sujet.

Une attention particulière aux projets économiques

Une importance majeure sera accordée à l'élargissement de la coopération commerciale et économique ainsi qu'à la mise en œuvre de nouveaux projets conjoints.

En particulier, les secteurs suivants ont été définis comme prioritaires :

l'industrie ;

la pharmacie ;

la chimie ;

l'agriculture ;

le tourisme ;

l'énergie ;

les technologies de l'information.

Les parties examineront les possibilités de promouvoir des projets de coopération dans ces domaines.

Le transport et l'exportation au centre de l'attention

Un autre axe important des négociations sera la coopération dans le domaine du transport et de la logistique.

Les discussions porteront sur l'élargissement de la géographie des exportations de produits, l'accès à de nouveaux marchés et la création de conditions supplémentaires pour améliorer les capacités de transport de fret.

Les questions internationales seront également abordées

Les dirigeants prévoient également d'échanger leurs points de vue sur des sujets d'actualité d'importance internationale et régionale.

Ce dialogue devrait permettre aux parties d'harmoniser leurs approches sur des questions politiques et économiques cruciales.

Un ensemble important de documents sera signé

À l'issue du sommet, la signature d'un ensemble important de documents bilatéraux couvrant divers domaines de coopération est prévue.

Ces accords pourraient porter les relations entre l'Ouzbékistan et la Géorgie à un nouveau niveau.

Selon vous, quel secteur offre les plus grandes opportunités de coopération entre les deux pays ? Laissez votre avis en commentaire.