Chelsea réalise son premier gros transfert sous l'ère Xabi Alonso

Le club londonien de Chelsea a franchi une étape importante dans le renforcement de son effectif. L'équipe a officiellement annoncé le transfert du défenseur de l'équipe nationale italienne Marco Palestra . Ce transfert marque le premier achat majeur à "Stamford Bridge" pour le nouvel entraîneur Xabi Alonso et témoigne des ambitions futures du club. C'est ce qu'informe Goal.com dans son rapport.

Selon Goal.com, les Londoniens paieront 47 millions de livres sterling (environ 55 millions d'euros) au club de l' Atalanta pour le talentueux défenseur de 21 ans. Les négociations se sont accélérées dès l'arrivée de Xabi Alonso et se sont conclues positivement en peu de temps, démontrant la volonté de la direction de soutenir la vision tactique du nouvel entraîneur.

Détails du contrat et concurrence

L'insider renomméa indiqué que le montant du transfert est de 43 millions de livres, pouvant atteindre 47 millions avec divers bonus. Un contrat à long terme de 6 ans a été signé avec Marco Palestra, incluant une option de prolongation d'un an. Le joueur devrait rejoindre le camp de l'équipe avant la saison 2026/27.

Il convient de noter que dans cette course au transfert, Chelsea a réussi à devancer le club italien de l' Inter . Les Milanais étaient considérés comme les favoris pour recruter le défenseur, mais l'activité de dernière minute du club londonien a totalement changé la donne.

Pourquoi Palestra a-t-il choisi Chelsea ?

Ayant passé la saison dernière en prêt avecet ayant été élu meilleur défenseur de Serie A, Palestra a expliqué sa décision ainsi : "Beaucoup de choses m'ont convaincu de venir ici,est l'un des meilleurs clubs au monde. La possibilité de travailler avec Xabi Alonso a été le facteur décisif. Il m'a parlé du football qu'il souhaite mettre en place et c'est très passionnant".

Palestra se distingue par sa polyvalence sur le terrain. Il peut évoluer aussi bien comme latéral traditionnel que comme wing-back. La saison dernière, il a disputé 37 matchs en championnat d'Italie, attirant l'attention des grands recruteurs par sa solidité défensive et son activité offensive. De plus, début 2026, il a fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Italie.

Ce transfert Chelsea s'inscrit dans le cadre d'un plan de renouvellement profond de l'effectif après une saison dernière décevante. Le recrutement de joueurs jeunes et talentueux montre qu'une équipe nouvelle et dynamique est en train d'être bâtie sous la direction de Xabi Alonso.