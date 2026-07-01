Google lance le nouvel agent d'AI Gemini Spark pour les utilisateurs de Mac

Google a annoncé que son agent d'AI le plus avancé, Gemini Spark, est désormais disponible sur le système d'exploitation macOS. Cette nouveauté renforce considérablement la position du géant technologique sur le marché des assistants AI pour ordinateurs personnels. Désormais, les utilisateurs de Mac peuvent accomplir des tâches numériques complexes en les intégrant directement avec les fichiers de leurs appareils. C'est ce qu'indique le rapport de Techcrunch.com.

Gemini Spark n'est pas un simple chatbot, mais un agent complet aidant à gérer la vie numérique de l'utilisateur. Selon ixbt.com, cet assistant permet d'organiser les fichiers existants sur l'ordinateur, de les analyser et de les utiliser comme source principale pour de nouveaux documents Google Workspace ou des feuilles de calcul. Par exemple, le système peut transformer automatiquement des factures stockées dans la mémoire de l'ordinateur en un tableau budgétaire.

Nouvelles intégrations et fonctionnalités étendues

En tenant compte des critiques formulées par les utilisateurs lors des premiers tests, Google a assuré dans la nouvelle version l'interconnexion avec les applications Google Tasks et Google Keep. Il s'agit d'une mise à jour cruciale, car il était peu pratique de stocker de simples notes ou des listes de courses dans des logiciels lourds comme Google Docs. Désormais, Gemini Spark peut placer des rappels courts directement dans l'application Keep.

De plus, Google a élargi sa collaboration avec des applications tierces. Les intégrations suivantes ont été mises en œuvre :

Canva — pour la création de flyers et de designs ;

Dropbox — pour le travail avec des données cloud ;

Instacart et OpenTable — pour commander de la nourriture et réserver des restaurants ;

Zillow Rentals — pour la recherche de logements à louer.

Un autre aspect remarquable est que Gemini Spark dispose désormais d'une fonction de suivi des événements en temps réel. Cela signifie qu'il peut analyser en direct les résultats sportifs, les variations des cours boursiers ou les dernières actualités pour en rendre compte à l'utilisateur. Il surveille également en permanence les réseaux sociaux, les blogs et les données météorologiques.

Plans futurs et conditions d'utilisation

Pour l'instant, Gemini Spark (version bêta) est ouvert uniquement aux abonnés Google AI Ultra aux États-Unis. Cependant, l'entreprise promet d'étendre rapidement les fonctionnalités. Dans un avenir proche, les utilisateurs pourront envoyer des tâches complexes à plusieurs étapes à l'agent sur leur Mac via leur smartphone. Par exemple, il sera possible d'envoyer à distance une commande pour extraire des données d'un fichier spécifique sur l'ordinateur.

Avec cette étape, Google entre en compétition sérieuse avec ses principaux rivaux : l'assistant Copilot de Microsoft et l'application Claude Desktop d'Anthropic. L'entrée sur la plateforme Mac contribuera à la popularisation de l'écosystème Gemini, en particulier parmi les créateurs et les utilisateurs professionnels.