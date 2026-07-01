Meta prévoit de louer son infrastructure d'intelligence artificielle

La corporation Meta, dirigée par Mark Zuckerberg, a trouvé un nouveau moyen de rentabiliser les milliards de dollars investis dans le développement des technologies d'intelligence artificielle (AI). Selon Bloomberg, l'entreprise prévoit de lancer une activité d'infrastructure cloud visant à vendre la puissance de calcul de ses vastes centres de données à d'autres organisations. Cette étape ferait de Meta un concurrent direct de géants du marché tels qu'Amazon Web Services (AWS), Google Cloud et Microsoft Azure. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Dans le cadre de cette nouvelle initiative, Meta envisage de vendre non seulement l'accès à ses modèles ouverts comme Llama, mais aussi à ses modèles fermés, tels que Muse Spark récemment présenté, ainsi qu'à des ressources de calcul brut. Ce projet serait nommé en interne Meta Compute. L'équipe dirigée par Santosh Janardhan, responsable de la division infrastructure, travaille actuellement au développement de cette nouvelle orientation.

Nouvelle tendance du marché : la course aux centres de données

Cette décision de Meta ressemble à la stratégie d'autres acteurs majeurs du secteur, notamment les projets SpaceX et xAI d'Elon Musk. Début mai, SpaceX a signé un accord pour louer toute la puissance de calcul de son centre de données Colossus 1 à la société Anthropic. Cela montre que dans la course à l'AI, la victoire pourrait appartenir non seulement à ceux qui créent les meilleurs modèles, mais aussi à ceux qui possèdent l'infrastructure technique la plus puissante.

Actuellement, Meta a alloué 182,9 milliards de dollars pour étendre son infrastructure AI. L'entreprise réalise des projets massifs dans les États de Louisiane et d'Ohio aux États-Unis. En particulier, le centre de données de l'Ohio est comparable à l'île de Manhattan en termes de taille et devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. De telles ressources seraient suffisantes non seulement pour répondre aux besoins internes, mais aussi pour servir des clients externes.

Efficacité des investissements et préoccupations

Les experts considèrent cette étape de Meta comme logique. Contrairement à des concurrents comme Google ou OpenAI, Meta n'a pas encore officiellement annoncé tirer des revenus directs massifs de ses services AI. L'entreprise s'était davantage concentrée sur l'optimisation interne et les modèles open source. Le lancement de services de cloud computing permettrait de récupérer les coûts engagés plus rapidement.

Cependant, certaines préoccupations subsistent parmi les analystes du secteur. Certains sceptiques pensent qu'une « bulle économique » se forme autour de l'infrastructure AI. Ils avertissent que des investissements de plusieurs billions de dollars pourraient ne pas être rentabilisés et que la demande pour des puces qui deviennent rapidement obsolètes pourrait chuter soudainement. Malgré cela, Zuckerberg a souligné dans une déclaration en mai que le business du cloud computing était une « option qui doit absolument être examinée » pour Meta.

De tels changements globaux sont également importants pour l'Ouzbékistan et la région d'Asie centrale. L'entrée de géants comme Meta sur le marché du cloud pourrait entraîner une baisse des prix de la puissance de calcul et favoriser l'émergence d'une infrastructure AI plus accessible pour les startups locales. Bien que Meta ait pour l'instant refusé de commenter officiellement ces informations, les actions de l'entreprise indiquent que nous sommes au seuil d'une nouvelle ère technologique.