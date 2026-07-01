Joan Laporta confirme : le FC Barcelone a envoyé une offre officielle pour Julián Álvarez

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a ouvertement confirmé qu'une offre officielle avait été transmise à l'Atlético de Madrid pour le transfert de l'attaquant argentin Julián Álvarez. Ce transfert promet d'être l'un des feuilletons les plus retentissants de l'été, le joueur ayant lui-même exprimé son désir de poursuivre sa carrière au Camp Nou. Cependant, les négociations entre les deux clubs sont actuellement dans l'impasse. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, Laporta a révélé lors d'une discussion avec des journalistes après l'inauguration d'un nouveau projet que les échanges officiels entre les clubs avaient débuté. Selon lui, Barcelone suivait Julián Álvarez bien avant son passage à Manchester City, mais n'avait pas pu conclure le transfert à l'époque en raison de difficultés financières. Désormais, les Catalans ont entamé des démarches sérieuses pour recruter le champion du monde.

Obstacles au transfert et position de l'Atlético de Madrid

La complexité des négociations est due à l'attitude ferme et inflexible de la direction de l'Atlético de Madrid. Laporta a accusé le club madrilène d'avoir une approche « peu flexible ». Selon lui, la direction de l'Atlético ne souhaite pas laisser partir Julián Álvarez avant d'avoir trouvé un remplaçant adéquat. De plus, les Madrilènes, mécontents que Barcelone ait contacté le joueur avant la fin de son contrat, ont déposé une plainte auprès de la FIFA et de la Fédération espagnole de football.

Julián Álvarez lui-même, lors d'une interview après les matchs avec l'équipe nationale d'Argentine, avait laissé entendre qu'il était temps pour lui de changer d'air. « J'ai parlé avec les dirigeants de l'Atlético, la meilleure solution pour tout le monde serait mon transfert, afin que je puisse réaliser mes rêves », avait déclaré l'attaquant. Laporta a souligné que le club n'avait aucun lien avec cette déclaration, précisant qu'il s'agissait d'un choix personnel du joueur.

L'attaquant de 26 ans a réalisé des performances exceptionnelles lors de la saison 2025-26. Il a inscrit 20 buts et délivré 9 passes décisives toutes compétitions confondues. De telles statistiques sont idéales pour renforcer la ligne d'attaque du FC Barcelone. Laporta a indiqué que l'offre est toujours valable et que si l'Atlético changeait d'avis, l'accord pourrait être conclu rapidement.

Selon le président, de nombreux transferts ont déjà eu lieu entre les deux clubs par le passé et ont toujours été résolus par un accord mutuel. Cependant, la situation est quelque peu tendue cette fois-ci. Laporta a qualifié de confuse la démarche de l'Atlético de Madrid auprès des instances juridiques, affirmant que ces actions ne servent qu'à compliquer la situation. Pour l'instant, Barcelone n'a pas l'intention de revoir son offre et attend la réponse de la partie madrilène.