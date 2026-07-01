L'une des figures légendaires du football, George Weah, Ballon d'Or 1995, a exprimé son opinion sur les débats entourant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, actuellement considérés comme certains des meilleurs joueurs au monde. Selon lui, il existe encore un fossé immense entre l'attaquant du Real Madrid et la jeune étoile du FC Barcelone. C'est ce que rapporte le site Goal.com.

Weah a assisté en direct au match entre la France et la Suède au MetLife Stadium, dans le New Jersey, aux États-Unis. Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a inscrit un doublé, assurant la victoire de son équipe sur le score de 3-0. Selon Goal.com, l'ancien international libérien n'a pas caché son admiration pour la performance de Mbappé.

"Mbappé est un phénomène. C'est vraiment un joueur très fort et un buteur exceptionnel. Pour l'instant, personne ne peut être comparé à lui", a souligné l'ancien attaquant de l'AC Milan et du PSG lors d'une interview accordée à la chaîne espagnole El Chiringuito.

La différence entre l'expérience et la jeunesse

Récemment, le public du football a hautement apprécié le talent de Lamine Yamal, 18 ans, qui brille sous les couleurs du FC Barcelone. Cependant, George Weah a affirmé qu'il était encore trop tôt pour placer le jeune prodige sur le même plan que l'expérimenté Mbappé. Selon lui, Yamal est encore en phase de croissance et de formation.

"Lamine Yamal est encore un très jeune garçon. Il est incorrect de le comparer à Mbappé. Kylian est déjà un phénomène accompli, tandis que Lamine est en train de trouver son chemin. Je lui souhaite bonne chance, mais tout le monde sait que Mbappé est actuellement à un niveau bien supérieur", a ajouté Weah.

Mbappé mène actuellement la course au titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026. Avec 6 buts à son actif, il concurrence Lionel Messi pour le Soulier d'Or. Lors du match contre la Suède, il aurait pu inscrire un triplé, mais l'un de ses tirs a frappé le poteau et un autre a été annulé pour hors-jeu.

Au seuil de records historiques

Kylian Mbappé a porté son nombre de buts en Coupe du Monde à 18. Il n'est plus qu'à un seul but de Lionel Messi, meilleur buteur de l'histoire de la compétition. L'attaquant de 27 ans se distingue des jeunes étoiles comme Yamal par sa régularité et son efficacité élevée.

Cette rivalité est également passionnante pour les fans de football ouzbeks, car Mbappé et Yamal défendent non seulement leurs équipes nationales, mais aussi les couleurs du Real Madrid et du FC Barcelone, rivaux acharnés en championnat d'Espagne. Les réflexions de Weah servent d'avertissement face à la surestimation parfois excessive des jeunes talents.