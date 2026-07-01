Perekryostok, l'une des plus grandes chaînes de vente au détail de Russie (appartenant au groupe X5 Group), introduit une nouvelle solution technologique dans le secteur du commerce de détail. Désormais, les clients pourront effectuer des paiements aux caisses libre-service non seulement par carte bancaire, mais aussi en espèces. Cette nouveauté étend la possibilité de faire des achats en totale autonomie sans avoir à s'adresser à un caissier. C'est ce qu'indique le site ixbt.com.

Selon les informations de la publication ixbt.com, la nouvelle technologie est actuellement testée dans un supermarché situé dans le centre commercial « Megapolis » à Moscou. Le système est équipé d'un dispositif spécial d'acceptation d'espèces intégré à la caisse libre-service, rendant le processus de paiement plus flexible et rapide pour les clients.

Synergie entre système numérique et espèces

Le processus de paiement est très simple : après avoir scanné les produits, le client choisit le mode de paiement en espèces sur l'écran. Ensuite, il insère les billets et les pièces dans le dispositif spécial. Le système calcule automatiquement le montant inséré, déduit le montant de l'achat, rend la monnaie et imprime le ticket.

Cette technologie offre un confort particulier aux clients qui préfèrent les espèces aux paiements numériques, mais qui ne souhaitent pas faire la queue. Les spécialistes de X5 Group soulignent qu'une telle solution permet de réduire l'encombrement dans les magasins et d'optimiser la charge de travail du personnel.

Plans futurs et expansion

Actuellement, la direction de Perekryostok analyse les résultats de la phase de test. Si les premières conclusions sont positives, le déploiement à grande échelle de cette technologie dans tout le réseau est prévu. L'entreprise a pour objectif d'équiper au moins 300 supermarchés par an avec ces caisses modernes.

Sur le marché ouzbek, les caisses libre-service se sont également popularisées ces dernières années, mais la plupart ne fonctionnent qu'avec des cartes bancaires (Uzcard, Humo, Visa). Cette expérience du marché russe pourrait servir de modèle aux grands détaillants de notre région à l'avenir, car la circulation fiduciaire reste encore élevée.

En conclusion, le secteur de la vente au détail s'automatise de plus en plus, cherchant à réduire le facteur humain. Les caisses acceptant les espèces servent de « pont » entre les méthodes de paiement traditionnelles et les services numériques modernes.