Elon Musk réduit de moitié les prix de Starlink pour les habitants de Memphis

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Elon Musk réduit de moitié les prix de Starlink pour les habitants de Memphis

La société xAI, appartenant à Elon Musk, a préparé une surprise inattendue pour les habitants de Memphis, ville qui abrite le supercalculateur Colossus, le plus puissant au monde. Starlink, le fournisseur d'accès Internet par satellite de SpaceX, a réduit de 50 % les frais d'abonnement mensuels pour les utilisateurs de cette région. Cette initiative est un exemple unique de la manière dont une infrastructure technologique majeure peut avoir un impact positif sur la communauté locale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le site ixbt.com, les réductions s'appliquent non seulement aux nouveaux clients, mais aussi aux utilisateurs existants. Le point le plus remarquable est que les frais d'achat du matériel Starlink ont été totalement supprimés pour les nouveaux abonnés. Le kit Internet domestique, qui coûte habituellement plusieurs centaines de dollars, est fourni gratuitement aux résidents de la zone désignée.

Stratégie de soutien à la communauté locale

L'entreprise a justifié cette démarche par son désir de développer les zones entourant le centre de données Colossus et d'offrir des avantages technologiques aux résidents. Le système de réduction fonctionne automatiquement : si l'adresse des utilisateurs correspond à la zone couverte par l'offre, les prix réduits apparaîtront sur les factures dès le prochain cycle de paiement. Aucune demande supplémentaire ou modification des paramètres n'est requise de la part des clients.

De plus, Starlink a élargi son programme de parrainage. Si un utilisateur actuel parraine ses amis ou sa famille, les deux parties bénéficient d'un mois de service gratuit. Cette stratégie vise à maximiser rapidement la couverture Internet par satellite dans la région.

Colossus — le plus grand projet dans le monde de l'IA

À titre d'information, il convient de noter que le supercalculateur Colossus situé à Memphis est aujourd'hui l'appareil le plus puissant au monde destiné à l'entraînement de modèles d'IA. Il est composé d'un immense cluster de processeurs graphiques NVIDIA RTX et sert à perfectionner les développements de xAI, concurrents de chatbots comme ChatGPT.

Bien que les services Starlink ne soient pas encore officiellement disponibles pour le grand public en Ouzbékistan, de telles expériences aux États-Unis montrent la responsabilité sociale des géants technologiques envers les régions où se trouvent leurs infrastructures. Ces réductions sont également perçues comme une forme de compensation pour la population locale face aux désagréments tels que le bruit ou la consommation d'énergie que peuvent engendrer de grands projets.

Selon les experts, cette tactique d'Elon Musk pourrait servir d'exemple à d'autres entreprises technologiques. L'octroi d'avantages spéciaux aux résidents vivant à proximité des centres de données et des supercalculateurs garantit que les innovations sont accueillies plus favorablement par la société.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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