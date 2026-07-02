Tesla bat un record de ventes : croissance inattendue au deuxième trimestre

Tesla, leader du marché des véhicules électriques, a affiché des performances bien supérieures aux attentes à la clôture du deuxième trimestre de cette année. Selon le rapport de l'entreprise, plus de 480 000 véhicules ont été livrés aux propriétaires au cours de cette période, soit 120 000 de plus qu'au premier trimestre. Ce résultat indique que l'intérêt pour la marque Tesla reste élevé malgré le déclin général du marché américain. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Une croissance significative a également été observée en termes de capacités de production. Tesla a annoncé que 451 758 voitures sont sorties des chaînes de montage entre avril et juin. La majeure partie des véhicules livrés, soit 442 936 unités, correspond aux berlines Model 3 et aux crossovers Model Y. Ces modèles maintiennent leur position sur le marché mondial en tant que produits les plus populaires et abordables de l'entreprise.

Les 12 364 autres véhicules livrés ont été classés dans la catégorie « autres modèles ». Cela inclut le pickup Cybertruck au design futuriste, ainsi que les SUV premium Model S et Model X. Selon les experts, l'augmentation du volume de production du Cybertruck commence à avoir un impact positif sur les indicateurs de revenus globaux de l'entreprise.

Analyse du marché et attentes

Les résultats de ce trimestre ont été enregistrés comme le meilleur deuxième trimestre de l'histoire de Tesla. Le fait que les prévisions des analystes de Wall Street aient été largement dépassées a renforcé la confiance des investisseurs. Il s'agit du volume de ventes le plus élevé depuis le troisième trimestre 2025, période durant laquelle l'entreprise avait réussi à vendre près d'un demi-million de voitures.

Au cours des deux dernières années, Tesla a lutté contre une tendance à la baisse du volume global des ventes. Cependant, la fin du deuxième trimestre a montré que l'entreprise a réussi à trouver des moyens de stopper ce flux négatif. Cela a été réalisé principalement grâce à l'expansion géographique, c'est-à-dire l'entrée sur de nouveaux marchés et l'introduction de configurations plus abordables des modèles existants.

Sur le marché ouzbek, on peut également observer une demande croissante pour les voitures Tesla. Bien qu'il n'y ait pas de centres de concessionnaires officiels, les modèles Model 3 et Model Y se multiplient sur les routes locales via des importateurs privés. La baisse des prix à l'échelle mondiale et la stabilisation de la production devraient rendre les véhicules électriques encore plus accessibles pour les consommateurs locaux.

L'entreprise dirigée par Elon Musk vise à maintenir son rythme de croissance dans les trimestres à venir. Pour ce faire, Tesla continue d'améliorer son système d'autopilote et ses technologies de batterie. Les analystes soulignent que si l'entreprise étend davantage la production du Cybertruck, il est fort probable que de nouveaux records soient établis d'ici la fin de l'année.