Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué les débuts historiques de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde.

Sur sa page officielle, il a souligné que notre équipe nationale a prouvé au monde entier que les grands rêves peuvent devenir réalité, tout en souhaitant bonne chance pour les prochaines compétitions.

« Vous avez prouvé que les grands rêves peuvent se réaliser »

Le patron de la FIFA a qualifié la première participation de l'Ouzbékistan au Mondial d'événement majeur pour le football du pays.

« Vous avez prouvé au monde entier et aux gens de votre pays que n'importe quel grand rêve peut devenir réalité », a écrit Infantino.

La qualification de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe du Monde est un résultat historique attendu depuis des années par des millions de supporters.

Témoin du premier but au stade

Gianni Infantino a également rappelé qu'il avait été témoin direct du premier but de l'Ouzbékistan lors d'une Coupe du Monde au stade.

« Ayant vu de mes propres yeux votre premier but en Coupe du Monde de la FIFA au stade, je sais très bien l'émotion que vous et les supporters avez ressentie à ce moment-là », a-t-il déclaré.

Ce but a ouvert une page particulière dans l'histoire du football national, offrant des émotions inoubliables à tout le pays.

Une expérience historique comme moteur de croissance

Le président de la FIFA a exprimé sa conviction que la participation de l'Ouzbékistan au Mondial ne se limiterait pas aux résultats d'un seul tournoi.

Selon lui, l'expérience acquise lors de la Coupe du Monde contribuera à populariser et à développer davantage le football dans le pays.

« Je suis convaincu que cette expérience historique donnera une impulsion majeure au développement du football en Ouzbékistan », a écrit Infantino.

« Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir »

En conclusion de son message, Gianni Infantino a souhaité beaucoup de succès à l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour les compétitions à venir.

« Je vous souhaite bonne chance pour l'avenir ! », a déclaré le président de la FIFA.

Ces paroles du dirigeant de la FIFA montrent que les débuts historiques de l'Ouzbékistan ont été hautement appréciés par la communauté footballistique internationale.