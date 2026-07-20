Un nouveau pas contre la domination de NVIDIA : la startup Infinity lève 15 millions de dollars

La startup Infinity, spécialisée dans l'infrastructure d'IA, a annoncé avoir levé 15 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table. La valorisation totale de l'entreprise est estimée à 100 millions de dollars. Outre des fonds majeurs comme Touring Capital et Principal VC, des chercheurs de premier plan d'OpenAI et d'Anthropic ont également investi dans ce projet, témoignant de son fort potentiel technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui indique.

L'objectif principal de la startup Infinity est de créer des logiciels facilitant l'exécution de modèles d'IA sur divers types de puces. Aujourd'hui, la domination absolue de NVIDIA sur le marché ne repose pas seulement sur ses puces puissantes, mais aussi sur sa plateforme logicielle CUDA (Compute Unified Device Architecture). CUDA permet aux développeurs d'écrire leurs applications dans des langages populaires comme Python et de les exécuter sans problème sur les GPU de NVIDIA.

Une alternative universelle à CUDA

Actuellement, les plus grands frameworks d'IA comme PyTorch et TensorFlow sont optimisés spécifiquement pour les puces NVIDIA. Pour les petites startups et les chercheurs, adapter leurs applications à d'autres types de puces — c'est-à-dire écrire des noyaux (kernels) de bas niveau — est un processus complexe et coûteux. Infinity vise à résoudre ce problème en créant une bibliothèque d'inférence universelle capable de fonctionner sur n'importe quelle puce (SRAM, GPU ou puces de smartphone).

Le fondateur de l'entreprise, Jeremy Nixon, est un ancien chercheur de Google Brain. Selon lui, l'agent de recherche Ignition développé par Infinity est capable d'écrire, de tester et de corriger des codes de bas niveau sans intervention humaine. Ce système s'auto-optimise : il mesure la vitesse de fonctionnement du matériel et réécrit automatiquement le code pour augmenter les performances.

Efficacité et impact sur le marché

Les solutions proposées par Infinity permettent d'économiser considérablement le travail humain. Par exemple, dans l'une des études menées par l'entreprise, un processus d'écriture de code qui aurait pu durer des mois, voire des années, a été achevé en quelques heures ou jours grâce à cet agent. La startup collabore actuellement avec des fabricants de puces comme D-Matrix et est en négociation avec d'autres grandes plateformes cloud.

Le modèle financier de l'entreprise est également unique : elle ne demande pas de frais de licence initiaux aux clients. Au lieu de cela, Infinity prélève une part des gains de performance réalisés et des coûts économisés. Cela réduit les risques financiers pour les clients souhaitant tester la technologie. L'entreprise emploie actuellement 26 ingénieurs et designers hautement qualifiés.

Alors que l'intérêt pour les technologies d'IA augmente également sur le marché ouzbek, de telles solutions universelles pourraient permettre aux développeurs locaux de réduire leur dépendance aux puces NVIDIA et d'utiliser plus efficacement du matériel moins coûteux. Selon TechCrunch, ce type de projet contribuera à démocratiser l'infrastructure d'IA à l'avenir.