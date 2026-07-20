Faille critique dans WordPress : des millions de sites sous la menace de cyberattaques

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Faille critique dans WordPress : des millions de sites sous la menace de cyberattaques

Des vulnérabilités critiques ont été découvertes dans le système de gestion de contenu (CMS) WordPress, sur lequel reposent des millions de sites web dans le monde. Les experts en cybersécurité avertissent que les pirates ont déjà lancé des attaques massives contre les sites utilisant d'anciennes versions du système. Ce problème menace gravement la sécurité non seulement des blogs personnels, mais aussi des grands portails d'entreprise. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

La semaine dernière, les développeurs de WordPress ont publié une mise à jour corrigeant deux failles de sécurité critiques et ont exhorté tous les utilisateurs à mettre à jour leur logiciel « immédiatement ». La gravité de la situation a conduit les administrateurs du système à activer le mode de mise à jour automatique obligatoire sur autant de sites que possible. Cependant, de nombreux sites restent vulnérables.

L'ampleur du risque et la menace WP2Shell

Des sociétés de cybersécurité comme Patchstack, Hexastrike et WatchTowr ont confirmé que les pirates exploitent ces vulnérabilités pour prendre le contrôle total des sites non protégés. Selon TechCrunch, les versions 6.9.0 à 6.9.4 ainsi que 7.0.0 à 7.0.1 sont particulièrement vulnérables. La faille, identifiée par le chercheur Adam Kues et baptisée « WP2Shell », permet aux pirates de prendre le contrôle du site à distance.

Selon les analyses du consultant en cybersécurité Daniel Card, environ 15 % des sites WordPress sur Internet ne sont toujours pas mis à jour. Si l'on rapporte ce chiffre au nombre total de sites, près de 90 millions de ressources dans le monde restent une « porte ouverte » pour les pirates. Selon les statistiques officielles, le nombre de sites utilisant d'anciennes versions pourrait même dépasser les 400 millions.

Compte tenu du fait que de nombreux sites d'information et pages d'entreprises en Ouzbékistan sont également créés sur la plateforme WordPress, c'est un signal d'alarme pour les experts informatiques locaux. Pour assurer la sécurité du site, les mesures suivantes sont recommandées :

  • Mettre à jour le cœur de WordPress vers la version la plus récente et sécurisée ;
  • Vérifier et mettre à jour tous les plugins et thèmes ;
  • Utiliser des services de protection comme Cloudflare et des pare-feu web (WAF) ;
  • Mettre en place une authentification à deux facteurs pour accéder au panneau d'administration.
Pour l'instant, la société Automattic, qui gère le projet WordPress, n'a pas fait de déclaration officielle supplémentaire sur la situation. Les experts soulignent que des services comme Cloudflare bloquent de nombreuses attaques, mais que le moyen le plus fiable reste la mise à jour manuelle ou automatique du système. Sinon, les pirates pourraient injecter des codes malveillants ou voler les données personnelles des utilisateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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