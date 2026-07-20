Volkswagen présente son nouveau vélo électrique équipé de technologies intelligentes

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a décidé de révolutionner l'écosystème du transport urbain. En collaboration avec la marque n+, l'entreprise a dévoilé une nouvelle génération de vélos électriques. L'objectif principal de ce projet est de rendre les véhicules à deux roues aussi sûrs et technologiquement avancés que les voitures modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La caractéristique la plus unique du nouveau modèle est le système Smart View. Selon ixbt.com, ce système comprend une caméra de recul et un radar spécial. Grâce à un panneau numérique monté sur le guidon, le cycliste peut voir les véhicules arrivant par l'arrière. Si une voiture s'approche rapidement, le système avertit le conducteur, permettant ainsi de circuler sans avoir à se retourner.

Sécurité et système d'éclairage de niveau automobile

Les ingénieurs de Volkswagen ont également accordé une attention particulière au système d'éclairage du vélo. Les lumières LED intégrées au cadre servent de feux de jour. Lorsqu'on freine, elles s'allument automatiquement en rouge, et lors des virages, des clignotants orange s'activent. Ce système fonctionne sur le même principe que les feux stop et les clignotants des voitures.

De plus, Volkswagen a développé un casque « intelligent » dans le cadre de ce nouvel écosystème. Cet accessoire fonctionne en synchronisation avec le système d'éclairage du vélo. Plus important encore, le casque dispose d'une fonction de détection d'accident. En cas de collision grave, l'appareil envoie automatiquement un message et les coordonnées aux contacts prédéfinis.

Les innovations technologiques ne s'arrêtent pas là. Les lunettes intelligentes incluses dans le kit fonctionnent en liaison avec la caméra et le radar. Elles affichent des indications de navigation et des alertes de circulation importantes directement dans le champ de vision du cycliste. Il est précisé que cette technologie est basée sur des développements issus de l'aviation militaire.

Pour les régions où l'infrastructure cyclable se développe, ces technologies sont très pertinentes. L'augmentation du niveau de sécurité et l'introduction de fonctionnalités propres aux voitures contribueront à populariser les vélos électriques non seulement pour les loisirs, mais aussi comme moyen de transport principal.