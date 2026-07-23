SpaceX à la conquête de l'espace : la fusée Starship V3 est prête au décollage

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SpaceX à la conquête de l'espace : la fusée Starship V3 est prête au décollage

SpaceX, l'entreprise fondée par Elon Musk, est entrée dans la phase finale de préparation pour le prochain vol d'essai de son vaisseau spatial le plus puissant, le Starship V3. Au cosmodrome de Starbase, dans le sud du Texas, l'immense complexe de fusées a été installé sur le pas de tir. De tels tests sont cruciaux pour les projets de l'humanité visant à voyager vers Mars et à établir des bases permanentes sur la Lune. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

De nouvelles photos prises par Max Evans, photographe du projet NASA Spaceflight, ont suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux. Les images montrent le complexe Starship complet, composé du booster Booster 20 et du vaisseau Ship 40, sur fond de coucher de soleil. En particulier, la taille minuscule des employés travaillant sur les manipulateurs de l'immense tour Mechazilla par rapport à la fusée prouve une fois de plus à quel point cette structure est gigantesque.

Selon ixbt.com, les ingénieurs ont actuellement terminé les inspections supplémentaires du booster Super Heavy. La fusée Starship V3 se distingue par un système de moteur amélioré et une capacité de charge utile supérieure à celle de ses prédécesseurs. Ce 13e vol d'essai intégré est l'occasion pour l'entreprise de démontrer sa stabilité technologique.

Problèmes techniques et nouveau calendrier

Rappelons que la première tentative de lancement de la fusée était prévue pour le 16 juillet de cette année. Cependant, le lancement a été reporté en raison de défaillances techniques détectées dans le système moteur. Les spécialistes de SpaceX ont réexaminé tous les systèmes et renforcé les mesures de sécurité.

Selon le nouveau calendrier, la fenêtre de vol devrait s'ouvrir à 17h45, heure centrale des États-Unis (vers 03h45 dans la nuit du 24 juillet, heure d'Ouzbékistan). Au cours de ce test, le vaisseau doit quitter l'atmosphère, suivre la trajectoire prévue et tester les algorithmes de retour et d'atterrissage.

Le projet Starship est un tournant important non seulement pour SpaceX, mais pour toute l'industrie aérospatiale mondiale. Ce système entièrement réutilisable devrait réduire considérablement les coûts de transport spatial. Les passionnés d'astronautique en Ouzbékistan pourront également suivre ce processus historique via des diffusions en direct.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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