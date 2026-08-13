Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace

La société d’État russe Roskosmos a présenté des images rares prises depuis l’espace, montrant clairement l’éclipse solaire du 12 août. Selon ixbt.com, ce phénomène astronomique s’est déroulé de 18 h 34 à 22 h 58, heure de Moscou, et des spécialistes ont réussi à l’enregistrer depuis l’espace. Ixbt.com rapporte que.

De rares images prises depuis l’espace

Publiée sur sa chaîne Telegram officielle, l’image a été prise depuis une orbite située à plus de 35 000 kilomètres de la surface terrestre. Le satellite météorologique Elektro-L, appartenant à Roskosmos, a joué un rôle essentiel dans la capture de cette vue spectaculaire. On y voit notre planète au moment où le disque lunaire masquait entièrement le Soleil.

Selon les données disponibles, la phase maximale de cette éclipse a atteint 1,019. Cela signifie que le disque lunaire a complètement recouvert le Soleil. Toutefois, il n’a été possible d’observer directement ce spectacle naturel dans son intégralité que depuis les environs de l’Islande et la côte orientale de la péninsule de Taïmyr, en Russie.

Les spécialistes indiquent que le point culminant de l’éclipse a eu lieu le 12 août à 20 h 46 et n’a duré que 2 minutes et 18 secondes. Ce phénomène, qui s’est produit en peu de temps, a suscité un vif intérêt parmi les astronomes et les observateurs du monde entier.

Différences régionales et retransmission

L’ampleur du phénomène a été observée différemment selon les régions. À Moscou, par exemple, le disque solaire n’a été occulté qu’à 1 %, tandis qu’à Saint-Pétersbourg, ce taux a atteint 83 %. Les habitants et les visiteurs de la capitale du Nord ont pu assister à ce phénomène naturel.

Afin de faire découvrir cet événement astronomique au grand public, Roskosmos et Yandex Pogoda ont organisé une retransmission en direct spéciale. La plateforme d’observation du Lakhta Center, le plus haut bâtiment de Russie et d’Europe, a été choisie pour l’émission.