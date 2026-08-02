Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max

·33·Technologie
Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max

Sur le forum Reddit, un passionné connu sous le pseudo mertbaris01 a réussi à lancer le projet Grand Theft Auto V sur le smartphone phare iPhone 17 Pro Max. Selon ixbt.com, ce processus complexe a été réalisé à l'aide de l'émulateur spécial XeniOS conçu pour la console de jeux Xbox 360. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Comme on le sait, les appareils mobiles modernes affichent des performances technologiques de plus en plus élevées. Cependant, l'adaptation ou l'émulation de jeux sur PC ou console pour les systèmes d'exploitation mobiles n'est jamais simple et demande une grande quantité de ressources.

Processus d'émulation et détails techniques

Durant l'expérience menée, le jeu GTA 5 a été lancé dans une résolution de 1280 × 720 pixels. Bien que l'expérience se soit soldée par un succès, des aspects importants nécessitant l'attention des spécialistes et des utilisateurs ont émergé.

Pendant le gameplay classique, la fréquence d'images s'est maintenue autour de seulement 19–20 FPS. Dans les scènes graphiquement exigeantes comme le vol en hélicoptère au-dessus de la ville, il a été observé que cet indicateur chutait jusqu'à 12 FPS.

Causes des résultats et perspectives d'avenir

De plus, une surchauffe notable du corps du smartphone a été enregistrée lors de charges prolongées. Selon les experts, cette faible performance n'est pas due à un manque de capacités du processeur Apple A19 Pro, mais au fait que l'émulateur XeniOS en est encore à une version précoce.

À ce stade, il est impossible de jouer confortablement sur cet appareil. Néanmoins, le lancement d'un projet d'envergure tel que GTA 5 sur l'écran d'un téléphone mobile témoigne de l'immense potentiel des plateformes mobiles modernes et pourrait donner de bons résultats à l'avenir grâce à l'optimisation.

IPhone 17 Pro MaxGTA 5ÉmulateurXeniOSApple A19 Pro
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les géants de la tech ont investi plus de 1,1 billion de dollars dans l'AILes géants de la tech ont investi plus de 1,1 billion de dollars dans l'AIHier, 23:28United Airlines refuse d'acheter les avions Boeing 777-9United Airlines refuse d'acheter les avions Boeing 777-9Hier, 22:53xAI va démonter progressivement les turbines à gaz du centre de données ColossusxAI va démonter progressivement les turbines à gaz du centre de données ColossusHier, 22:28La Malaisie suspend les activités de Network School, fondée par Balaji SrinivasanLa Malaisie suspend les activités de Network School, fondée par Balaji SrinivasanHier, 22:22L'alchimie du XXIe siècle : la Chine développe une technologie pour transformer le charbon en graphène et supercondensateursL'alchimie du XXIe siècle : la Chine développe une technologie pour transformer le charbon en graphène et supercondensateursHier, 21:52Les onduleurs de réseau en provenance de Chine pourraient être interdits aux États-UnisLes onduleurs de réseau en provenance de Chine pourraient être interdits aux États-UnisHier, 21:20
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement