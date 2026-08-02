Le jeu GTA 5 a été lancé sur le smartphone iPhone 17 Pro Max

Sur le forum Reddit, un passionné connu sous le pseudo mertbaris01 a réussi à lancer le projet Grand Theft Auto V sur le smartphone phare iPhone 17 Pro Max. Selon ixbt.com, ce processus complexe a été réalisé à l'aide de l'émulateur spécial XeniOS conçu pour la console de jeux Xbox 360. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Comme on le sait, les appareils mobiles modernes affichent des performances technologiques de plus en plus élevées. Cependant, l'adaptation ou l'émulation de jeux sur PC ou console pour les systèmes d'exploitation mobiles n'est jamais simple et demande une grande quantité de ressources.

Processus d'émulation et détails techniques

Durant l'expérience menée, le jeu GTA 5 a été lancé dans une résolution de 1280 × 720 pixels. Bien que l'expérience se soit soldée par un succès, des aspects importants nécessitant l'attention des spécialistes et des utilisateurs ont émergé.

Pendant le gameplay classique, la fréquence d'images s'est maintenue autour de seulement 19–20 FPS. Dans les scènes graphiquement exigeantes comme le vol en hélicoptère au-dessus de la ville, il a été observé que cet indicateur chutait jusqu'à 12 FPS.

Causes des résultats et perspectives d'avenir

De plus, une surchauffe notable du corps du smartphone a été enregistrée lors de charges prolongées. Selon les experts, cette faible performance n'est pas due à un manque de capacités du processeur Apple A19 Pro , mais au fait que l'émulateur XeniOS en est encore à une version précoce.

À ce stade, il est impossible de jouer confortablement sur cet appareil. Néanmoins, le lancement d'un projet d'envergure tel que GTA 5 sur l'écran d'un téléphone mobile témoigne de l'immense potentiel des plateformes mobiles modernes et pourrait donner de bons résultats à l'avenir grâce à l'optimisation.