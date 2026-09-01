La NASA modifie pour la première fois en 60 ans ses règles de protection planétaire pour Mars

La NASA a entamé une révision fondamentale des protocoles de protection planétaire en vigueur depuis des décennies. Cette mesure vise à garantir la sécurité des futures explorations spatiales et à évaluer plus précisément les risques de contamination de la planète rouge par des micro-organismes terrestres. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, un groupe de travail spécial baptisé M-FORCE a été créé au sein de l'agence. Ce groupe réunit des experts de premier plan issus du milieu universitaire, de l'industrie et de laboratoires scientifiques, qui analyseront pendant trois mois les risques potentiels liés aux futures missions orbitales et d'atterrissage.

Des normes obsolètes vers une nouvelle approche

Les calculs et règles actuels reposent principalement sur les données des missions Viking des années 1970. Cependant, au cours des soixante dernières années, l'humanité a accumulé des données d'observation considérables sur l'atmosphère et la surface de Mars

Selon les experts, les méthodologies existantes ne répondent plus aux exigences de la science moderne. C'est pourquoi la NASA prévoit de passer progressivement de restrictions strictes à une approche probabiliste, ce qui permettra d'optimiser le processus de préparation des engins spatiaux.

Nouvelles normes pour les futures missions

Le nouveau groupe d'experts évaluera l'efficacité réelle des procédures de décontamination des engins spatiaux avant leur lancement. Les seuils de probabilité autorisés pour la contamination de Mars par des bactéries terrestres seront également révisés.

Le résultat final des travaux du groupe sera un rapport détaillé incluant des paramètres mis à jour et des recommandations pour la direction de la NASA. Ce document servira de norme de référence pour tous les futurs vols spatiaux.

L'agence prévoit de rendre ce rapport public, permettant ainsi à la communauté scientifique internationale de suivre des règles uniformes dans ses recherches futures. La participation d'experts garantit la transparence et le fondement scientifique du processus.