Le zoom 4x testé sur le flagship Samsung Galaxy S27 Ultra

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Le zoom 4x testé sur le flagship Samsung Galaxy S27 Ultra

Le géant technologique sud-coréen Samsung envisage de modifier radicalement les modules photo de ses smartphones phares de nouvelle génération. Selon ixbt.com, l'entreprise teste la possibilité de passer d'un zoom optique 5x à un nouveau module zoom 4x sur son futur Galaxy S27 Ultra. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Actuellement, une concurrence féroce règne sur le marché des smartphones pour offrir les capacités de photographie mobile les plus avancées. Dans ce contexte, les ingénieurs de Samsung cherchent des moyens d'améliorer les capacités de l'appareil photo de leur futur flagship et de perfectionner le système optique. Le nouveau module téléobjectif en phase de test devrait porter la qualité de la photographie mobile à un niveau supérieur.

Spécifications techniques des nouveaux changements de l'appareil photo

Selon les fuites, le modèle Samsung Galaxy S27 Ultra pourrait être équipé d'un nouveau téléobjectif de 50 MP. Ce module devrait disposer d'un zoom optique 4x et d'un capteur agrandi de 1/1,9 pouce.

À titre de comparaison, le module 5x utilisé par les modèles actuels est doté d'un capteur plus petit de 1/2,52 pouce. Ce nouveau capteur de plus grande taille permet potentiellement de réduire le bruit sur les images, d'éviter divers artefacts et d'améliorer considérablement la qualité globale des photos.

Le sort du téléobjectif 3x

Dans ce contexte, un autre aspect important attire l'attention des utilisateurs et des experts : la disparition potentielle du téléobjectif 3x traditionnel. Selon les informations, le nouveau smartphone pourrait passer à un objectif zoom 4x universel unique au lieu de deux téléobjectifs séparés.

Il convient de noter qu'une telle approche n'est pas totalement nouvelle pour Samsung. Le fabricant coréen a déjà utilisé une solution similaire par le passé ; le modèle Galaxy S20 Ultra était notamment équipé d'un téléobjectif de 48 MP avec un zoom optique 4x.

Pour l'instant, ces changements ne sont qu'au stade des tests et aucune décision finale n'a été prise par la direction de l'entreprise. Par conséquent, l'apparence finale du flagship Galaxy S27 Ultra, qui sera présenté dans les années à venir, pourrait varier en fonction des résultats des tests actuels.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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