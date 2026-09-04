Anker présente un chargeur intelligent pour iPhone et autres gadgets

Selon Ixbt.com, le célèbre fabricant d'accessoires Anker a lancé sur le marché chinois le nouveau chargeur 45W Smart+ Charger, compact et doté de fonctionnalités avancées. Proposé à environ 22 dollars ou 149 yuans, cet adaptateur attire l'attention par ses dimensions réduites, ses capacités technologiques de pointe et sa conception répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Le nouvel adaptateur GaN mesure seulement 34 × 35,5 × 40 millimètres pour un poids de 75 grammes. Malgré son boîtier compact, il intègre un petit écran couleur permettant à l'utilisateur de surveiller en temps réel la puissance de charge, le niveau de la batterie, les informations sur l'appareil connecté et la progression du cycle de charge.

Écran intelligent et options d'interface

L'écran de cet appareil est conçu pour offrir un confort d'utilisation accru. Il est notamment possible de faire pivoter l'interface de 180 degrés, ce qui facilite le branchement du chargeur sur n'importe quelle prise. De plus, l'utilisateur peut configurer l'extinction automatique de l'écran après une ou cinq minutes.

L'un des aspects techniques majeurs est la prise en charge du protocole Apple AVS et la reconnaissance automatique des iPhone 15, 16 et de la future série 17. L'adaptateur sélectionne indépendamment la courbe de charge optimale en fonction du type d'appareil connecté, préservant ainsi la durée de vie de la batterie.

Sécurité et technologies modernes

Le fabricant précise que le micrologiciel de l'adaptateur peut être mis à jour via l'application Anker. Cela permet d'ajouter la prise en charge de nouveaux appareils à l'avenir. Un bouton physique permet également de basculer facilement entre le mode de charge rapide et le mode de protection de la batterie, idéal pour les charges nocturnes prolongées.

La puissance maximale de 45 W fournie via le port USB-C prend en charge les profils 5 V/3 A, 9 V/3 A, 15 V/3 A et 20 V/2,25 A. Ces caractéristiques permettent de charger non seulement des iPhone, mais aussi des iPad, MacBook Air, appareils Android, ainsi que des consoles portables comme la Nintendo Switch et le Steam Deck.

Le système de refroidissement ActiveShield 5.0 assure le fonctionnement sécurisé de l'appareil en surveillant constamment la température. Par ailleurs, la fiche pliable, conçue pour un rangement facile, se fixe solidement en positions 90 et 180 degrés.