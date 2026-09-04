Xiaomi Band 11 présenté : 21 jours d'autonomie et HyperOS 4

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Xiaomi Band 11 présenté : 21 jours d'autonomie et HyperOS 4

Selon Ixbt.com, Xiaomi a officiellement dévoilé sa nouvelle génération de bracelet connecté. Baptisé Xiaomi Band 11, ce gadget attire l'attention des utilisateurs grâce à son design moderne, ses fonctions avancées de suivi de santé et son autonomie impressionnante. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Selon Lu Weibing, représentant de l'entreprise, le nouvel appareil est nettement plus fin et plus léger que ses prédécesseurs. En particulier, l'épaisseur du boîtier du bracelet intelligent n'est que de 0,99 cm pour un poids de seulement 15,58 grammes. De plus, les fabricants ont entièrement repensé sa conception en lui donnant des formes lissées.

Une nouvelle étape dans le suivi de la santé

Lors de la création de ce gadget, Xiaomi s'est concentré sur l'amélioration des capacités de suivi de la santé humaine. Le Band 11 est équipé d'un système professionnel perfectionné qui analyse la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil. En outre, l'appareil intègre des capteurs modernes de haute précision pour mesurer la fréquence cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang.

Pour améliorer le confort au quotidien, le gadget est doté d'un module NFC multifonction. Cela offre aux utilisateurs des possibilités supplémentaires dans leurs tâches quotidiennes. L'intégration de technologies de nouvelle génération renforce l'importance de l'appareil dans le mode de vie quotidien.

Autonomie de la batterie et système d'exploitation

L'un des atouts majeurs de l'appareil est son autonomie. Le fabricant affirme que le Xiaomi Band 11 peut fonctionner jusqu'à 21 jours avec une seule charge. Cet indicateur offre un grand confort aux utilisateurs actifs.

De plus, ce bracelet intelligent est l'un des premiers appareils portables présentés à fonctionner sous le dernier logiciel de Xiaomi : le système d'exploitation Xiaomi HyperOS 4. Ce système assure la vitesse et la stabilité de l'appareil.

Actuellement, le processus de précommande pour ce nouveau gadget a déjà commencé. Sur le marché chinois, son prix de départ est de 289 yuans, ce qui équivaut à environ 43 USD.

XiaomiBracelet ConnectéTechnologieHyperOSGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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