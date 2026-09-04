Lenovo présente un concept de PC portable de dix millimètres d'épaisseur

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Lenovo présente un concept de PC portable de dix millimètres d'épaisseur

Lenovo a franchi une nouvelle étape marquante sur le marché des technologies mobiles en présentant le ThinkBook Aeroblade, un PC portable conceptuel ultra-fin et léger. Avec une épaisseur de seulement 10 millimètres et un système de refroidissement à semi-conducteurs innovant, cet appareil est considéré comme une solution d'ingénierie inédite. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, après les premières rumeurs apparues il y a un mois, les détails techniques précis du nouvel appareil ont été dévoilés. Équipé d'un écran de 14 pouces, ce PC portable ne pèse que 830 grammes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un record absolu sur le marché, ce poids est extrêmement léger pour un appareil de cette taille.

Refroidissement innovant et structure du châssis

Le fabricant souligne que chaque composant de ce modèle a été repensé à partir de zéro afin de maximiser les capacités mobiles. En particulier, le PC portable abandonne le système de refroidissement traditionnel à ventilateur au profit de quatre modules AirJet de la société Frore Systems. Ces refroidisseurs à semi-conducteurs possèdent des caractéristiques uniques.

Bien que les modules AirJet aient un coefficient d'efficacité relativement faible, leur principal avantage est qu'ils fonctionnent de manière quasi silencieuse, sont ultra-fins et économes en énergie. C'est précisément grâce à cette technologie qu'il a été possible de réduire l'épaisseur du PC portable à 10 millimètres, ce qui est plus fin que la plupart des ordinateurs portables du marché.

Capacités techniques et perspectives

Le châssis ultra-fin de l'appareil a imposé des défis supplémentaires aux ingénieurs. Notamment, pour intégrer les ports USB-C, y compris la prise en charge de Thunderbolt 4, Lenovo a dû concevoir une section légèrement plus épaisse sur le châssis. Ces contraintes technologiques ont été nécessaires pour préserver l'élégance de l'appareil.

Les autres capacités de cet appareil conceptuel répondent également pleinement aux exigences modernes. Il est équipé d'un écran OLED de haute qualité, de la toute dernière norme de connexion sans fil Wi-Fi 7 et d'un processeur Intel Lunar Lake. Cependant, étant donné qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un concept, il est supposé que si l'appareil entrait en production de série, il pourrait passer à des processeurs Wildcat Lake à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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