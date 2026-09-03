Comment protéger votre compte Instagram

Pour assurer la sécurité de votre compte Instagram, il est essentiel d'utiliser correctement des outils de protection tels que l'e-mail, le mot de passe et l'authentification à deux facteurs.

Assurez-vous que l'adresse e-mail associée au compte est sous votre contrôle. Il est également recommandé de vérifier les appareils ou sessions inconnus et de fermer ceux qui ne sont pas nécessaires.

Le propriétaire du compte doit mettre à jour son e-mail et son numéro de téléphone, définir un mot de passe fort et activer l'authentification à deux facteurs. Cela réduit le risque d'accès non autorisé.

Il est également important de vérifier régulièrement les appareils connectés dans les paramètres de sécurité. Si une session inconnue est détectée, fermez-la et changez votre mot de passe.

Vous pouvez également télécharger vos données Instagram pour vérifier l'activité du compte. Cela facilite le suivi des modifications et de l'historique des activités.