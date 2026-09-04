L'Argentine annule sa tournée asiatique et jouera trois matchs à domicile

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L'Argentine annule sa tournée asiatique et jouera trois matchs à domicile

La retraite internationale de Lionel Messi a radicalement modifié les plans de l'Association du football argentin. Selon les informations diffusées par ESPN Argentina, l'équipe nationale a renoncé à sa tournée prévue en Asie et prévoit désormais de disputer trois matchs à domicile lors de la fenêtre FIFA d'automne. C'est ce que rapporte Goal.com selon le média.

Les joueurs de Lionel Scaloni évolueront devant leurs supporters durant la trêve internationale prévue du 21 septembre au 6 octobre. Initialement, un match contre la Chine était quasiment conclu, et la tournée asiatique devait générer d'importants revenus financiers. Cependant, le départ de Lionel Messi a provoqué l'arrêt de toutes les négociations.

Matchs à domicile et nouvelles destinations

Le journaliste d'ESPN, Diego Monroig, a indiqué dans l'émission Sportscenter qu'il y a 90 % de chances que l'équipe nationale dispute l'intégralité de cette fenêtre FIFA à domicile. Le premier match devrait se tenir au stade « El Monumental » de la capitale contre un représentant d'Amérique du Sud ou de la CONCACAF.

Les deux autres rencontres devraient être délocalisées dans les provinces du pays. Cordoba et Rosario sont notamment citées comme les principales candidates pour accueillir ces matchs, offrant ainsi aux fans du championnat argentin l'opportunité de voir les stars mondiales dans leur propre ville.

Une période de changements tactiques

Ces trois matchs seront cruciaux pour l'entraîneur Lionel Scaloni afin de reconstruire le jeu de l'équipe après la lourde défaite 1-0 contre l'Espagne. Suite à l'échec en finale de la Coupe du Monde en juillet, le staff technique a commencé à intégrer une nouvelle génération de joueurs.

L'équipe nationale argentine entame une nouvelle ère sans son ancien capitaine et meilleur buteur. Avant le calendrier de 2027, une autre fenêtre FIFA attend l'équipe du 9 au 17 novembre, offrant au staff technique une occasion idéale de tester de jeunes talents.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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