Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes

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Les ventes du Samsung Galaxy S26 Ultra ont dépassé les attentes

La concurrence entre les appareils phares sur le marché mondial des smartphones a atteint un nouveau palier. Selon le dernier rapport publié par la société d'analyse Counterpoint Research, le Galaxy S26 Ultra 5G, fleuron de Samsung, a enregistré d'excellents résultats de vente au deuxième trimestre 2026, se hissant dans le top 4 mondial. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Ce succès est considéré comme une réalisation majeure pour le fabricant sud-coréen. À la même période l'an dernier, le Galaxy S25 Ultra, prédécesseur de la gamme, n'occupait que le bas du classement mondial. Cette année, le nouvel appareil a non seulement amélioré sa position, mais a également considérablement élargi la part de marché de l'entreprise dans le segment premium.

Les leaders du classement mondial

Selon les résultats de l'étude, les produits Apple dominent traditionnellement la liste des smartphones les plus vendus au monde. À l'issue du deuxième trimestre :

  • le modèle iPhone 17 5G occupe la 1ère place avec une part de 6 % ;
  • la deuxième place est occupée par l'iPhone 17 Pro Max 5G ;
  • la troisième place revient à l'iPhone 17 Pro 5G.
Le Samsung Galaxy S26 Ultra 5G, qui occupe la place juste après ce trio de tête, est devenu l'appareil Android le plus demandé sur le marché. Cela démontre que l'intérêt des consommateurs pour les gadgets premium dotés de hautes performances et d'appareils photo avancés reste élevé.

Succès dans le segment grand public

La stratégie de Samsung ne se limite pas aux flagships coûteux. L'entreprise a également réussi à maintenir ses positions sur le segment grand public et abordable. Notamment, le Galaxy A07 4G occupe la 5e place, tandis que le modèle Galaxy A17 5G se classe 6e. De plus, la version Galaxy A17 4G s'est hissée à la 8e place du classement.

Les analystes du marché notent que le Galaxy S26 5G, représentant principal de la gamme phare, occupe la 9e place. Cette situation montre que le fabricant coréen parvient à maintenir un équilibre dans différentes catégories de prix et à répondre pleinement aux besoins des consommateurs.

Dans l'ensemble, les résultats du deuxième trimestre 2026 confirment que la stratégie commerciale choisie par Samsung a porté ses fruits. L'entreprise a non seulement conservé sa part de marché globale, mais a également réussi à renforcer sa position dans la catégorie premium malgré une concurrence intense.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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