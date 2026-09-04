Les inondations au Népal causent 2,56 milliards de dollars de dégâts : détails de la catastrophe

Des inondations dévastatrices et des crues soudaines dans le nord du Népal ont provoqué l'une des pires tragédies de l'histoire du pays. Après l'effondrement d'un massif glaciaire dans la région montagneuse frontalière avec la Chine, les rivières sont sorties de leur lit, détruisant des centaines de zones habitées, des routes stratégiques et des infrastructures hydroélectriques. Le montant total des dommages économiques causés par la catastrophe est d'au moins 2,56 milliards de dollars américains (environ 387,5 milliards de roupies népalaises). C'est ce que rapporte l'agence Reuters, citant les informations officielles fournies par Dharma Raj Upreti, chef de l'Autorité nationale de gestion et de réduction des risques de catastrophe du Népal.

Pertes humaines et opérations de recherche dans les tunnels

L'ampleur de la catastrophe a placé les sauveteurs et la population locale face à une épreuve difficile :

Plus de 1 250 décès : Selon les derniers rapports officiels, le nombre de personnes ayant péri sous les coulées violentes de boue et de pierres a dépassé les 1 250 ;

Plus de 4 200 disparus : Le sort de milliers de personnes reste inconnu. Les équipes de secours mènent des recherches incessantes dans les zones inondées ;

Tragédie dans les tunnels des centrales hydroélectriques : Une opération extrêmement dangereuse et complexe est en cours pour sauver des centaines d'ouvriers piégés dans les tunnels souterrains des centrales hydroélectriques submergées.

Comment la catastrophe a-t-elle commencé ? Effondrement glaciaire à la frontière et crues des rivières

La tragédie a été causée par une chaîne de processus naturels :

Le choc du 26 août : Une masse glaciaire importante s'est effondrée dans les hautes montagnes à la frontière avec la Chine, provoquant de puissants glissements de terrain ;

Destruction des lits des rivières : Un immense flux d'eau, de boue et de pierres s'est déversé dans les rivières Bhote-Koshi et Trishuli, emportant les barrages et détruisant toutes les infrastructures côtières.

20 000 logements et infrastructures touchés : Coûts de reconstruction

L'ampleur des pertes financières et matérielles constitue un coup dur pour l'économie népalaise :

Parc immobilier détruit : Environ 20 000 foyers doivent être reconstruits dans les régions touchées. Au moins 7 500 d'entre eux ont été totalement détruits et rasés ;

Effondrement des transports et de l'énergie : Des dizaines de ponts, de routes et de lignes électriques à haute tension sont devenus inutilisables ;

Phase d'urgence initiale : Dharma Raj Upreti a souligné que pour la période de relèvement initial de quatre mois — construction d'abris temporaires, nettoyage des routes et fourniture d'eau potable et d'électricité à la population — des dépenses d'urgence d'au moins 52,6 millions de dollars seront nécessaires.

La fonte rapide des glaciers dans la chaîne de l'Himalaya, due au changement climatique mondial, constitue une menace de plus en plus grave pour la sécurité de toute la région de l'Asie du Sud.

À votre avis, quels systèmes d'alerte internationaux devraient être mis en place pour prévoir de telles catastrophes naturelles et prévenir les pertes humaines dans les régions proches de l'Himalaya et des glaciers ? Dans quelle mesure les organisations mondiales devraient-elles assumer la responsabilité d'aider le Népal ? Laissez vos avis dans les commentaires !