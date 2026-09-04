Les inondations au Népal causent 2,56 milliards de dollars de dégâts : détails de la catastrophe

·5·Monde
Les inondations au Népal causent 2,56 milliards de dollars de dégâts : détails de la catastrophe

Des inondations dévastatrices et des crues soudaines dans le nord du Népal ont provoqué l'une des pires tragédies de l'histoire du pays. Après l'effondrement d'un massif glaciaire dans la région montagneuse frontalière avec la Chine, les rivières sont sorties de leur lit, détruisant des centaines de zones habitées, des routes stratégiques et des infrastructures hydroélectriques. Le montant total des dommages économiques causés par la catastrophe est d'au moins 2,56 milliards de dollars américains (environ 387,5 milliards de roupies népalaises). C'est ce que rapporte l'agence Reuters, citant les informations officielles fournies par Dharma Raj Upreti, chef de l'Autorité nationale de gestion et de réduction des risques de catastrophe du Népal.

Pertes humaines et opérations de recherche dans les tunnels

L'ampleur de la catastrophe a placé les sauveteurs et la population locale face à une épreuve difficile :

  • Plus de 1 250 décès : Selon les derniers rapports officiels, le nombre de personnes ayant péri sous les coulées violentes de boue et de pierres a dépassé les 1 250 ;

  • Plus de 4 200 disparus : Le sort de milliers de personnes reste inconnu. Les équipes de secours mènent des recherches incessantes dans les zones inondées ;

  • Tragédie dans les tunnels des centrales hydroélectriques : Une opération extrêmement dangereuse et complexe est en cours pour sauver des centaines d'ouvriers piégés dans les tunnels souterrains des centrales hydroélectriques submergées.

Les inondations au Népal causent 2,56 milliards de dollars de dégâts : détails de la catastrophe

Comment la catastrophe a-t-elle commencé ? Effondrement glaciaire à la frontière et crues des rivières

La tragédie a été causée par une chaîne de processus naturels :

  • Le choc du 26 août : Une masse glaciaire importante s'est effondrée dans les hautes montagnes à la frontière avec la Chine, provoquant de puissants glissements de terrain ;

  • Destruction des lits des rivières : Un immense flux d'eau, de boue et de pierres s'est déversé dans les rivières Bhote-Koshi et Trishuli, emportant les barrages et détruisant toutes les infrastructures côtières.

Les inondations au Népal causent 2,56 milliards de dollars de dégâts : détails de la catastrophe

20 000 logements et infrastructures touchés : Coûts de reconstruction

L'ampleur des pertes financières et matérielles constitue un coup dur pour l'économie népalaise :

  • Parc immobilier détruit : Environ 20 000 foyers doivent être reconstruits dans les régions touchées. Au moins 7 500 d'entre eux ont été totalement détruits et rasés ;

  • Effondrement des transports et de l'énergie : Des dizaines de ponts, de routes et de lignes électriques à haute tension sont devenus inutilisables ;

  • Phase d'urgence initiale : Dharma Raj Upreti a souligné que pour la période de relèvement initial de quatre mois — construction d'abris temporaires, nettoyage des routes et fourniture d'eau potable et d'électricité à la population — des dépenses d'urgence d'au moins 52,6 millions de dollars seront nécessaires.

Les inondations au Népal causent 2,56 milliards de dollars de dégâts : détails de la catastrophe

La fonte rapide des glaciers dans la chaîne de l'Himalaya, due au changement climatique mondial, constitue une menace de plus en plus grave pour la sécurité de toute la région de l'Asie du Sud.

À votre avis, quels systèmes d'alerte internationaux devraient être mis en place pour prévoir de telles catastrophes naturelles et prévenir les pertes humaines dans les régions proches de l'Himalaya et des glaciers ? Dans quelle mesure les organisations mondiales devraient-elles assumer la responsabilité d'aider le Népal ? Laissez vos avis dans les commentaires !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

100 milliards de m³ de gaz vers la Chine : la Russie lance son nouveau gazoduc en Extrême-Orient100 milliards de m³ de gaz vers la Chine : la Russie lance son nouveau gazoduc en Extrême-OrientAujourd'hui, 10:54«L'Ukraine a déjà perdu» : Une femme politique américaine fait une déclaration retentissante«L'Ukraine a déjà perdu» : Une femme politique américaine fait une déclaration retentissanteAujourd'hui, 10:44Trump donne une réponse inattendue sur l'invitation de Poutine au sommet du G20 aux États-UnisTrump donne une réponse inattendue sur l'invitation de Poutine au sommet du G20 aux États-UnisAujourd'hui, 10:37La Pologne a-t-elle fermé son espace aérien à la frontière avec l'Ukraine et la Biélorussie ?La Pologne a-t-elle fermé son espace aérien à la frontière avec l'Ukraine et la Biélorussie ?Aujourd'hui, 10:25«Il ne bouge pas» : Un citoyen appelle la police pour un cerf blessé, la vérité amuse tout le monde«Il ne bouge pas» : Un citoyen appelle la police pour un cerf blessé, la vérité amuse tout le mondeAujourd'hui, 08:36Lida Moniava n'est pas envoyée en détention provisoire : le recul inattendu de l'enquête — détails d'un procès retentissantLida Moniava n'est pas envoyée en détention provisoire : le recul inattendu de l'enquête — détails d'un procès retentissantAujourd'hui, 08:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
La demande inattendue d’une mariée kazakhe pour son mahr a stupéfié tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Un boa géant monté sur un poteau électrique meurt électrocuté
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago