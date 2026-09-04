Quel rôle Kylian Mbappé a-t-il joué dans les plans de transfert de Chelsea ?

Des détails fascinants ont émergé lors du mercato estival, secouant le monde du football. Selon Foot Mercato, l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a joué un rôle de conseiller inattendu pour Chelsea dans sa recherche d'un milieu de terrain central. À la fermeture du marché des transferts, le club anglais se préparait au départ de son leader, Enzo Fernández. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il s'avère que la direction et le staff technique de Chelsea s'intéressaient au milieu de terrain de l'AS Roma, Manu Koné. Avant de recruter le joueur, les Londoniens souhaitaient obtenir des informations précises sur ses qualités professionnelles et son caractère. C'est pourquoi ils ont consulté Kylian Mbappé, qui joue aux côtés de Koné en équipe de France.

Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, a donné un avis positif sur son compatriote, le qualifiant de talent de haut niveau capable de supporter l'intensité de la Premier League. Cette évaluation élogieuse de la star du Real Madrid a poussé la direction de Chelsea à prendre une décision ferme, et le club est immédiatement passé à l'action.

L'échec du transfert dans les dernières minutes

Les négociations entre les clubs ont abouti, Chelsea acceptant de payer 70 millions d'euros (60 millions de livres sterling) pour le joueur. Ce montant était nettement supérieur à la valeur marchande réelle du joueur. Le club londonien avait également trouvé un accord sur les conditions contractuelles avec le milieu de terrain de 23 ans.

Cependant, un obstacle inattendu est survenu le dernier jour du mercato. L'entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, s'est fermement opposé à ce transfert, bloquant l'accord. En conséquence, le transfert du joueur à Londres n'a pas eu lieu. Parallèlement, l'échec du transfert de Lamine Camara en provenance de Monaco a limité les options de Chelsea au milieu de terrain.

Le départ d'Enzo Fernández et les problèmes d'effectif

Dans le contexte de l'échec du transfert de Manu Koné, le départ d'Enzo Fernández vers Manchester City pour un montant record de 125 millions de livres sterling a été officialisé. Après son transfert, le milieu de terrain argentin a exprimé sa satisfaction quant à la forte concurrence et aux opportunités de progression dans sa nouvelle équipe.

Chelsea, malgré un bon début de saison, est confronté à un manque de personnel au milieu de terrain. Les blessures de Roméo Lavia et le processus de récupération de Moisés Caicedo deviennent un casse-tête pour l'entraîneur. En perspective, un match important contre le champion en titre, Arsenal, se profile.