Nokia pourrait quitter le marché des smartphones grand public

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Nokia pourrait quitter le marché des smartphones grand public

La marque légendaire Nokia devrait abandonner ses intentions de revenir sur le marché des appareils mobiles grand public pour se concentrer exclusivement sur le segment des clients professionnels. Selon le site ixbt.com, l'entreprise ne prévoit plus de poursuivre la production de smartphones destinés aux consommateurs ordinaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Bien que cette information n'ait pas encore été officiellement confirmée, des initiés soulignent des changements majeurs dans la stratégie de Nokia. Selon l'initié bien connu sous le pseudonyme smashx_60, qui avait précédemment fourni des informations précises sur les nouveaux smartphones et téléphones à touches de HMD, la marque légendaire prend une nouvelle direction.

Segment professionnel et nouvelles orientations

Le retrait du marché de masse signifie que Nokia transforme radicalement son modèle économique. À l'avenir, au lieu de rivaliser avec les acheteurs ordinaires, la marque se spécialisera uniquement dans la production d'appareils dédiés aux entreprises et aux clients professionnels.

Ces dernières années, l'entreprise a radicalement recentré son attention sur d'autres domaines. En particulier, l'infrastructure réseau, les réseaux de communication mobile, les technologies cloud et l'AI sont devenus les priorités de Nokia.

Technologies du futur et perspectives de la 6G

La direction de Nokia, qui suit de près les tendances du marché, accorde aujourd'hui une attention particulière au développement des futures normes de communication. Notamment, le développement des réseaux de communication de nouvelle génération, en particulier les technologies 6G, est l'un des principaux objectifs de l'entreprise.

Ainsi, la marque Nokia, qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des appareils mobiles, clôt son ère des smartphones grand public pour se tourner vers l'infrastructure réseau de haute technologie et les services aux entreprises.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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