Trump donne une réponse inattendue sur l'invitation de Poutine au sommet du G20 aux États-Unis

·7·Monde
Trump donne une réponse inattendue sur l'invitation de Poutine au sommet du G20 aux États-Unis

Le président des États-Unis Donald Trump a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision quant à l'invitation ou non du président russe Vladimir Poutine au sommet du G20, qui se tiendra les 14 et 15 décembre 2026 à Doral, en Floride (près de Miami). En répondant à la question d'un journaliste de la chaîne « GB News », le chef de la Maison Blanche a ouvertement admis que cette question n'était pas encore à l'ordre du jour.

La question de « GB News » et l'hésitation à la Maison Blanche

La situation diplomatique autour du sommet et la déclaration de Trump couvrent plusieurs aspects importants :

  • La brève réponse de Trump : À la question « Inviterez-vous Poutine au sommet ? », le dirigeant américain a répondu : « Je n'y ai même pas encore réfléchi » ;

  • Que disaient les sources du Département d'État ? Auparavant, les principaux médias américains, citant des sources haut placées au sein du Département d'État, avaient rapporté que Trump avait l'intention d'inviter personnellement le dirigeant russe au forum de Miami ;

  • La position officielle du Kremlin : La partie russe a confirmé qu'elle n'avait pas reçu d'invitation officielle pour le sommet et que le pays participerait à cette réunion à un haut niveau, quelles que soient les circonstances. Cependant, il n'a pas encore été précisé si le chef de l'État dirigera personnellement la délégation ou si un autre responsable le fera.

Signaux de rétablissement du dialogue : Relations Washington-Moscou

Tout au long de sa présidence, Donald Trump a souligné à plusieurs reprises la nécessité de normaliser les relations avec la Russie. Selon lui, Washington cherche à éviter une position unilatérale et s'efforce de développer des relations constructives et équilibrées tant avec Moscou qu'avec Kiev.

De son côté, le président russe Vladimir Poutine, lors de la session plénière du Forum économique oriental (EEF), a évoqué la position de Trump, notant spécifiquement que le dirigeant américain est enclin à travailler de manière positive et constructive pour rétablir le dialogue bilatéral. Par conséquent, il n'est pas exclu que le sommet de décembre en Floride puisse devenir une plateforme pour d'éventuelles négociations historiques dans la politique internationale.

Selon vous, Vladimir Poutine se rendra-t-il sur le territoire américain pour participer personnellement au sommet, ou une autre autorité dirigera-t-elle la délégation en raison de contraintes de sécurité et diplomatiques ? Une éventuelle rencontre en tête-à-tête entre Trump et Poutine pourrait-elle contribuer à réduire les tensions mondiales ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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