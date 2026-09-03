Nvidia présente la plateforme RTX Spark pour le marché des PC Windows

Nvidia a officiellement annoncé la nouvelle plateforme RTX Spark destinée aux PC Windows, se préparant ainsi à entrer sur le marché des processeurs grand public. Selon Ixbt.com, les premiers ordinateurs portables et de bureau basés sur cette architecture seront commercialisés en octobre 2026, avec le soutien des plus grandes marques mondiales. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

La nouvelle plateforme bénéficie du soutien de géants de la technologie tels qu'Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI et Microsoft. Ces entreprises prévoient de lancer des appareils sous divers formats basés sur le système sur puce Nvidia N1X, ce qui pourrait entraîner des changements significatifs dans l'écosystème Windows.

Capacités techniques du processeur N1X

Le système sur puce Nvidia N1X intègre le processeur Arm Grace, des graphismes Blackwell RTX avancés et une mémoire unifiée à haute vitesse. Le système sera proposé en deux configurations principales, offrant aux acheteurs un large choix.

La version haut de gamme sera équipée d'un processeur Grace à 20 cœurs et d'un processeur graphique Blackwell doté de 6144 cœurs CUDA. À titre de comparaison, ce chiffre est égal au nombre de cœurs de la carte graphique de bureau GeForce RTX 5070. La mémoire unifiée de cette version varie de 24 à 128 GB et sera utilisée aussi bien dans les ordinateurs portables que dans les PC de bureau compacts.

La version plus petite recevra 18 cœurs de processeur et un GPU avec 5120 cœurs CUDA. Ce chiffre dépasse même le modèle de bureau RTX 5060 Ti en termes de nombre d'unités de calcul. La capacité mémoire de cette version varie de 24 à 32 GB et sera initialement destinée uniquement aux ordinateurs portables.

Potentiel pour les jeux et l'IA

Pour les joueurs, Nvidia promet d'atteindre 100 images par seconde en résolution 1440p, en utilisant le ray tracing et les technologies DLSS. La plateforme prendra entièrement en charge les dernières technologies de mise à l'échelle et de génération d'images de NVIDIA, telles que DLSS 5, DLSS 4.5 Ray Reconstruction et Multi Frame Generation.

Une attention particulière est également accordée aux capacités de l'IA. Grâce à la mémoire unifiée, les systèmes haut de gamme de 128 GB pourront gérer des modèles allant jusqu'à 120 milliards de paramètres et des agents IA travaillant avec un contexte allant jusqu'à 1 million de jetons. La pile logicielle complète NVIDIA AI sera également prise en charge.

Pour les créateurs de contenu, l'accélération matérielle vidéo 4:2:2 ainsi que la possibilité de travailler avec des scènes 3D pesant jusqu'à 90 GB via OptiX et le ray tracing matériel constitueront un avantage majeur. Les fabricants pourront produire des ordinateurs portables RTX Spark d'une épaisseur commençant à 14 mm, Nvidia garantissant une autonomie suffisante pour une journée de travail. Les prix exacts des appareils n'ont pas encore été annoncés.