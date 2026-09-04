Xiaomi présente le thermos Mijia Flip-Top Thermos Cup 2

La marque Xiaomi a lancé sur sa plateforme de financement participatif Youpin un nouveau projet de thermos de 500 ml appelé Mijia Flip-Top Thermos Cup 2. Actuellement, cet appareil pratique peut être acheté au prix de 79 yuans (environ 11 dollars) pendant la phase de financement, et son prix devrait atteindre 109 yuans une fois la campagne terminée. Ce gadget est conçu pour maintenir la température des boissons chaudes et froides pendant longtemps, au quotidien comme en voyage. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Selon les informations d'ixbt.com, la structure du nouveau thermos a été soigneusement pensée pour offrir un confort maximal lors de l'utilisation, et son couvercle est équipé d'un verrou mécanique spécial. Cette solution permet d'ouvrir facilement le thermos d'une seule main et, surtout, empêche toute ouverture accidentelle dans un sac. Les matériaux à l'intérieur de l'appareil se distinguent par leur sécurité et leur durabilité.

Matériaux sûrs et isolation thermique parfaite

Le bec verseur et le filtre interne du thermos sont fabriqués à partir d'un polymère thermostable appelé PPSU, largement utilisé dans les biberons. Cette conception facilite le respect des règles d'hygiène et permet de retirer complètement le bec du couvercle pour le nettoyage. La partie interne du corps est fabriquée en acier inoxydable 316L avec des parois fines et une surface traitée par électrolyse miroir.

La fonction de maintien de la température des boissons est assurée par une technologie d'isolation sous vide avec revêtement en cuivre. Selon les données fournies par Xiaomi, ce thermos peut maintenir la température d'un liquide chaud au-dessus de 68 degrés pendant six heures. Il en va de même pour les boissons froides : en six heures, leur température ne dépassera pas 10 degrés.

Design unique et variété de couleurs

Afin d'améliorer encore le confort d'utilisation, les ingénieurs ont ajouté quelques détails petits mais importants. En particulier, la surface extérieure de l'appareil ne chauffe pas sous l'effet de la température interne, et une couche de silicone spéciale antidérapante est installée sur la base. Il existe également une languette pratique pour nettoyer la bague d'étanchéité.

Le nouveau Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 est produit en plusieurs variantes de couleurs pour permettre aux acheteurs de choisir leur style personnel. Aujourd'hui, ce produit peut être commandé en blanc, bleu, violet et bleu clair. Aucune information précise n'a encore été donnée sur la date de sortie de l'appareil sur le marché mondial.