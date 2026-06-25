Nouveau leader du marché de l'IA : Claude remplace-t-il ChatGPT ?

La concurrence dans le monde des technologies d'IA passe à un nouveau niveau. Dans le segment des abonnés payants, longtemps dominé par ChatGPT, le réseau neuronal Claude d'Anthropic affiche une croissance rapide. Selon le dernier rapport de la société d'analyse Indagari, les consommateurs préfèrent de plus en plus utiliser les services de Claude. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Les analystes d'Indagari ont examiné les transactions par carte de crédit anonymisées de près de 28 millions de consommateurs aux États-Unis. Bien que ces données ne donnent pas une image complète des revenus totaux d'Anthropic, elles illustrent clairement les tendances du marché. Entre le début de l'année 2026 et le mois de mai, le nombre d'abonnés et les revenus de Claude ont augmenté de près de 75 %.

Ce rythme de croissance prouve que Claude devient populaire non seulement auprès des développeurs et des clients d'entreprise, mais aussi auprès des utilisateurs ordinaires. Alors que ce modèle était auparavant considéré comme destiné principalement au segment professionnel, il est désormais en concurrence sérieuse avec ChatGPT en tant que produit grand public.

Forte hausse de l'éducation et de la popularité

Un autre indicateur intéressant a été fourni par la plateforme d'apprentissage en ligne DataCamp. Selon les données de ce service, qui compte plus de 20 millions d'utilisateurs, l'intérêt pour les cours de formation sur Claude a explosé depuis le début de l'année. Actuellement, le mot « Claude » est plus recherché sur la plateforme que le terme « AI ».

Les représentants de DataCamp soulignent que la demande pour les cours Claude parmi les apprenants indépendants est trois fois plus élevée que pour les cours ChatGPT. Au cours des 30 derniers jours, l'intérêt pour l'apprentissage de ce modèle a augmenté de 18 fois. Cela montre que la confiance des utilisateurs dans cette nouvelle technologie s'accroît.

Il est à noter que le flux de consommateurs s'est intensifié après qu'Anthropic a refusé, en mars, l'autorisation du gouvernement américain d'utiliser ses modèles pour la surveillance de masse et la création d'armes autonomes. Cela signifie que les principes éthiques de l'entreprise sont importants pour les utilisateurs.

L'avenir de la concurrence

Bien que Claude affiche des résultats impressionnants en termes de taux de croissance, ChatGPT, créé par OpenAI, reste le leader absolu du marché. En termes de nombre total d'utilisateurs et de reconnaissance de marque, ChatGPT est pour l'instant inégalable.

Cependant, le succès d'Anthropic prouve qu'il n'y a pas de place pour un monopole sur le marché de l'IA. Les consommateurs évaluent plus favorablement le modèle Claude pour la génération de textes de meilleure qualité, le raisonnement logique et les questions de sécurité. Cela intensifiera davantage la concurrence entre les services d'IA à l'avenir.

En conclusion, Anthropic a montré avec son modèle Claude qu'il est un acteur puissant dans la course à l'IA, non seulement techniquement mais aussi commercialement. Dans les prochains mois, d'autres géants, dont Google et Microsoft, devraient adopter de nouvelles stratégies pour maintenir leur part dans ce marché changeant.