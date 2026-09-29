Tempête ouzbèke sur les échecs mondiaux : Yakubboev et Abdusattorov dominent la progression du classement élite

·10·Sport
Tempête ouzbèke sur les échecs mondiaux : Yakubboev et Abdusattorov dominent la progression du classement élite

Accueillie par Samarcande, la 46e Olympiade d'échecs a vu l'équipe nationale d'Ouzbékistan célébrer un titre historique et conquérir le « 2700 Club », l'élite officielle du monde des échecs. À l'issue du tournoi, parmi les plus grands grands maîtres de la planète, c'est notre compatriote Nodirbek Yakubboev qui a enregistré la plus forte progression de son classement live : +26,7 points Elo, portant son total à 2711,7.

La deuxième meilleure performance revient également au leader de notre équipe, Nodirbek Abdusattorov,qui, avec un gain de +17,5 Elo, a porté son classement à 2779,5. Un autre pilier de notre équipe, Javokhir Sindarov, s'est solidement installé dans le Top 10 mondial (+3,5 Elo et un classement live de 2781,5). Rappelons que grâce à ce triomphe, l'équipe Ouzbékistan-1 a décroché la couronne mondiale pour la deuxième fois lors de l'Olympiade d'échecs.

« Record absolu pour Yakubboev, l'envol d'Abdusattorov et un deuxième or olympique » : 5 points clés d'un résultat historique

Faits officiels les plus importants sur l'Olympiade de Samarcande et le classement d'élite :

  • Nodirbek Yakubboev n°1 mondial : Il a réalisé le plus grand bond au classement parmi les grands maîtres d'élite, ajoutant un record de +26,7 Elo à son total ;

  • Une entrée assurée dans le « 2700 Club » : Le classement live de Yakubboev a atteint 2711,7 points, le consolidant dans l'élite mondiale ;

  • Abdusattorov n°2 mondial : Nodirbek Abdusattorov a enregistré une progression de +17,5 Elo et mène parmi les meilleurs de la planète avec un classement live de 2779,5 ;

  • La constance de Javokhir Sindarov : Sindarov a ajouté +3,5 Elo pour atteindre 2781,5, se classant dans le Top 10 mondial ;

  • Le deuxième titre de champion de l'Ouzbékistan : L'équipe Ouzbékistan-1 a surpassé tous ses rivaux lors de la 46e Olympiade à Samarcande, remportant le trophée mondial pour la deuxième fois.

Bilan de l'Olympiade mondiale : Comparaison des performances des grands maîtres ouzbeks dans le « 2700 Club »

Progression du classement live et état actuel parmi les joueurs d'élite :

Joueur (Grand Maître)

Progression personnelle (Elo)

Classement live actuel

Statut et rang dans le « 2700 Club »

Nodirbek Yakubboev

+26,7 Elo (1er mondial)

2711,7

Auteur du plus grand bond parmi les grands maîtres d'élite

Nodirbek Abdusattorov

+17,5 Elo (2e mondial)

2779,5

Poursuivant des champions du monde, deuxième meilleure progression mondiale

Javokhir Sindarov

+3,5 Elo

2781,5

Top 10 mondial, pilier le plus stable de l'équipe

Équipe Ouzbékistan-1

Champion de la 46e Olympiade

Deuxième titre de meilleure équipe d'échecs au monde

Échecs et expertise stratégique : Pourquoi ce résultat montre que l'ère de l'école d'échecs ouzbèke est arrivée ?

Conclusions des experts de la FIDE, des grands maîtres internationaux et des analystes sportifs :

  • « L'éclat de Nodirbek Yakubboev et l'équilibre d'équipe » : Alors que la plupart des rivaux se concentraient sur Abdusattorov et Sindarov, Yakubboev a remporté toutes les parties complexes aux 2e et 3e échiquiers ; l'ajout de +26,7 points prouve que notre équipe ne dépend pas d'un seul leader, mais possède quatre grands maîtres capables de vaincre n'importe quel adversaire ;

  • « Le seuil des 2780 et la super-élite » : Le fait qu'Abdusattorov (2779,5) et Sindarov (2781,5) soient si proches de la barre mythique des 2800 signifie que l'Ouzbékistan possède deux prétendants sérieux au titre mondial ; un potentiel aussi élevé est un phénomène rare, inexistant même dans les équipes d'Inde ou des États-Unis ;

  • Le deuxième or — résultat d'une politique systémique : Après la première victoire à Chennai, défendre le titre à domicile à Samarcande et occuper les 1ère et 2ème places des classements individuels a officiellement scellé le statut de l'Ouzbékistan comme nouvelle puissance hégémonique des échecs mondiaux.

Selon vous, Nodirbek Yakubboev, Nodirbek Abdusattorov et Javokhir Sindarov pourront-ils bientôt se battre pour le titre mondial individuel (couronne FIDE) et le ramener au pays ? Quel impact ce deuxième titre historique, remporté sur la terre de notre grand ancêtre Amir Temur, aura-t-il sur le développement de notre sport national ? Partagez vos avis dans les commentaires et célébrez cette victoire mondiale des échecs ouzbeks avec tous nos compatriotes !

Nodirbek YakubboevNodirbek AbdusattorovSamarcande 46e Olympiade2700 ClubÉchecs
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Nodirbek Yakubboyev offre une victoire historique à l'Ouzbékistan en battant son rival indienNodirbek Yakubboyev offre une victoire historique à l'Ouzbékistan en battant son rival indien22 septembre 01:09Les États-Unis terrassés : Abdusattorov bat Caruana, Yakubboev domine Niemann !Les États-Unis terrassés : Abdusattorov bat Caruana, Yakubboev domine Niemann !25 septembre 20:30«Si j'ai un fils, je l'appellerai Nodirbek» : La confession sensationnelle d'un célèbre grand maître anglais«Si j'ai un fils, je l'appellerai Nodirbek» : La confession sensationnelle d'un célèbre grand maître anglais23 septembre 22:42«4:0 historique et triomphe à Samarcande» : Les grands maîtres ouzbeks écrasent la Hongrie !«4:0 historique et triomphe à Samarcande» : Les grands maîtres ouzbeks écrasent la Hongrie !20 septembre 22:49Thriller historique à Samarcande : l'Ouzbékistan met à genoux les géants indiensThriller historique à Samarcande : l'Ouzbékistan met à genoux les géants indiens21 septembre 19:48Le mur de Chine s'effondre : l'Ouzbékistan bat la Chine 3:1 lors de la 7e rondeLe mur de Chine s'effondre : l'Ouzbékistan bat la Chine 3:1 lors de la 7e ronde23 septembre 19:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City