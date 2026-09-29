Lamine Yamal a fait son choix : Messi, Pelé ou Maradona ?

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Lamine Yamal a fait son choix : Messi, Pelé ou Maradona ?

L'ailier du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a donné une réponse claire à la question de savoir qui est le plus grand joueur de l'histoire du football. En choisissant parmi trois légendes — Lionel Messi, Pelé et Diego Maradona — la jeune star a, comme prévu, désigné l'un des plus grands noms de l'histoire du FC Barcelone.

Selon Yamal, parmi les joueurs qu'il a personnellement vus et observés, Lionel Messi est le plus grand footballeur de l'histoire .

« Messi, Pelé ou Maradona ? »

Yamal a été interrogé en comparant les trois grandes stars de l'histoire du football : Lionel Messi, Pelé et Diego Maradona.

Il a expliqué son choix sans hésiter.

« En me basant sur ce que j'ai vu, je dirais que Messi est le plus grand footballeur de l'histoire. »

Yamal a lié cette opinion aux résultats obtenus par Messi tout au long de sa carrière.

« Parce qu'il a accompli tant de choses jusqu'à présent et qu'il continue de le faire. »

Cette opinion du jeune joueur est complétée par son admiration passée pour Messi. Yamal avait déjà décrit Messi comme un joueur unique, affirmant qu'« il n'y aura pas d'autre joueur comme Leo Messi ».

Pour Yamal, Messi n'est pas qu'une simple légende du football

Le respect de Yamal pour Messi est naturellement lié à l'environnement du FC Barcelone.

Formé à La Masia, l'académie du club catalan, le développement professionnel de Yamal est étroitement lié au FC Barcelone. C'est pourquoi l'influence de Messi, qui occupe une place particulière dans l'histoire du club, est significative pour la jeune génération.

Yamal lui-même a cité Messi et Ronaldinho, plutôt que Messi et Ronaldo, comme ses plus grandes sources d'inspiration dans le football. Il a déclaré apprécier particulièrement leur capacité à donner du plaisir aux fans et à démontrer un style unique.

Il est intéressant de noter que Yamal écrit lui-même l'histoire

Bien qu'il soit encore très jeune, Lamine Yamal a déjà attiré une grande attention au plus haut niveau du football.

La vitesse, la technique, le dribble et la capacité à prendre des décisions indépendantes sur le terrain jouent un rôle important dans son jeu. Yamal considère d'ailleurs son propre style comme son atout le plus important dans le football.

Dans cette optique, son avis sur Messi soulève une autre question intéressante : Yamal, qui s'inspire de Messi dans le football d'aujourd'hui, pourra-t-il lui aussi rejoindre les rangs des plus grands joueurs de l'histoire à l'avenir ?

Il est encore trop tôt pour répondre à cette question. Mais une chose est sûre : le parcours de Yamal dans le football ne fait que commencer et il partage un lien historique particulier au FC Barcelone avec Messi, celui qu'il qualifie aujourd'hui de légende.

Yamal a fait son choix : à ses yeux, le plus grand joueur de l'histoire du football est Lionel Messi.

Lamine YamalFC BarceloneLionel MessiFootballLiga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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