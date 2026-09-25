Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne

Des rapports faisant état de rayures visibles sur l'iPhone 18 Pro Max seulement quatre jours après son achat ont circulé sur les réseaux sociaux. Le propriétaire du smartphone a montré l'état de l'appareil, utilisé pendant quelques jours, via des photos et des vidéos.

Les images diffusées montrent des rayures notables sur le châssis du nouveau smartphone. Le propriétaire affirme n'avoir utilisé le téléphone que pendant quelques jours.

Cependant, les conditions exactes dans lesquelles ces rayures sont apparues restent inconnues.

Aucune information précise n'a été fournie quant à savoir si le smartphone a été utilisé sans coque, transporté avec d'autres objets ou soumis à un impact extérieur.

Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de preuves pour considérer ces rapports sur les réseaux sociaux comme le signe d'un problème généralisé sur l'iPhone 18 Pro Max. Il s'agit pour le moment de cas isolés signalés par certains utilisateurs. Des observations et des tests indépendants supplémentaires sont nécessaires pour tirer une conclusion générale sur la résistance aux rayures de l'appareil.