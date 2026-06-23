Anthropic présente le nouvel agent AI Claude Tag pour Slack

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Anthropic présente le nouvel agent AI Claude Tag pour Slack

Anthropic, l'une des startups leaders dans le domaine de l'IA, a annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée Claude Tag destinée à la messagerie d'entreprise Slack. Cette technologie n'est pas un simple chatbot, mais agit comme un agent intelligent fonctionnant comme un membre à part entière de l'équipe, apprenant continuellement les données internes de l'entreprise. Présenté en phase de recherche, cet outil vise à accroître radicalement l'efficacité opérationnelle dans les entreprises. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

La principale différence du système Claude Tag réside dans sa mémoire persistante et sa capacité de compréhension du contexte. Selon Anthropic, cet agent, invoqué via le tag @Claude, suit les conversations dans les canaux Slack et acquiert avec le temps une connaissance approfondie des processus de travail de l'entreprise. Cela lui permet de répondre aux demandes des employés non pas de manière générique, mais en se basant précisément sur les spécificités de l'organisation.

Collaboration d'équipe et sécurité des données

La nouvelle fonctionnalité sera disponible pour les clients utilisant les forfaits Claude Enterprise et Claude Team. Point important : Claude Tag possède un identifiant unique au sein d'un canal. Cela signifie que n'importe quel membre de l'équipe peut voir le travail effectué par l'IA et reprendre la communication là où la conversation précédente s'était arrêtée, portant la collaboration d'équipe à un nouveau niveau.

Concernant la sécurité, les administrateurs système définissent strictement les canaux auxquels Claude peut accéder et les données qu'il peut utiliser. Par exemple, un agent Claude configuré pour le département juridique ne pourra pas avoir connaissance des conversations confidentielles du département ingénierie. Cela empêche les fuites de données d'entreprise et permet de créer un assistant spécialisé pour chaque département.

Mode autonome et gestion des tâches

Claude Tag ne se contente pas de répondre aux questions, il peut également accomplir des tâches complexes. Si on lui assigne une mission précise, il décompose le travail en plusieurs étapes, utilise les outils autorisés et présente le résultat sous forme de rapport dans Slack. De plus, il dispose d'un mode « ambient » (fond) lui permettant d'intervenir de sa propre initiative dans les cas suivants :

  • Informer l'équipe des actualités importantes ;
  • Rappeler des informations pertinentes provenant d'autres départements de l'organisation ;
  • Envoyer des rappels concernant des tâches oubliées ou des discussions non terminées.
Les représentants d'Anthropic comparent cette nouveauté à l'expérience de « travailler avec un véritable collègue ». Aujourd'hui, dans le segment entreprise, des plateformes comme Microsoft Copilot, Snowflake et Glean se concentrent également sur l'analyse des bases de connaissances internes. Claude Tag ambitionne de se démarquer dans cette compétition en assimilant un contexte maximal directement au sein de Slack, le centre des communications professionnelles.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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