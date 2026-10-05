Bouclier anti-drones : une méthode inattendue pour protéger les infrastructures pétrolières (vidéo)

En Russie, la production d'aérostats (ballons captifs) spéciaux a été lancée pour protéger les raffineries de pétrole d'importance stratégique et les infrastructures énergétiques contre les attaques de drones.

Comme les systèmes de défense antiaérienne (DCA) ne sont pas toujours efficaces contre les petits drones volant à basse altitude et que l'utilisation de missiles coûteux n'est pas économiquement viable, les ingénieurs ont décidé de réhabiliter le système de « ballons de barrage » utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, en y intégrant des technologies modernes.

Comment fonctionne le système de défense par aérostats ?

Ce bouclier de protection repose sur une mécanique physique simple mais créant un obstacle sérieux pour les drones kamikazes volant à basse altitude :

Câbles en acier et filets robustes : Les énormes aérostats envoyés dans le ciel sont reliés entre eux par des fils métalliques solides, des câbles en acier et des filets résistants ;

Obstacle invisible : Les drones s'approchant rapidement de la zone de l'usine à basse altitude percutent ces câbles ou filets, explosant en plein vol avant d'atteindre leur cible ou s'écrasant au sol après avoir été endommagés ;

Capacité de surveillance radar : Les aérostats modernes ne servent pas seulement d'obstacles physiques ; équipés de radars spéciaux et de dispositifs d'observation optique, ils peuvent également détecter à distance les cibles volant à basse altitude et servir de système d'alerte.

Pourquoi choisir les aérostats ?

Les analystes militaires et économiques soulignent plusieurs raisons majeures à cette décision :

Efficacité économique : Les systèmes de missiles antiaériens modernes (comme Pantsir ou Tor) et leurs missiles sont extrêmement coûteux, et utiliser des armes valant des millions de dollars contre chaque drone bon marché représente une dépense énorme. Les aérostats constituent une solution alternative bien moins chère et fonctionnant en continu ;

Surveillance ininterrompue : Un aérostat peut rester en suspension dans les airs pendant des semaines sans consommer de carburant, assurant un « dôme de sécurité » permanent au-dessus de l'usine.

Il est prévu que cette technologie soit déployée en phase de test autour des grands dépôts pétroliers et des raffineries situés dans les zones frontalières et centrales les plus exposées.