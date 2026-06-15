Alors que le rôle des véhicules aériens sans pilote (UAV) augmente considérablement dans les conflits militaires modernes, la corporation d'État russe Rostec a entrepris une mise à jour fondamentale de ses systèmes de lutte anti-drones. Ces complexes seront désormais gérés à l'aide d'algorithmes d'AI, ce qui devrait porter l'efficacité des systèmes de défense à un nouveau niveau. C'est ce qu'indique Ixbt.com information rapporte.

Selon Natalya Kotlyar, experte du holding Rosel, la tendance principale du secteur aujourd'hui est le passage de simples outils de brouillage radioélectronique (générateurs de bruit) à des systèmes de défense unifiés et centralisés gérés par l'AI. Ce changement est lié aux limites du facteur humain lors d'attaques de drones.

Réaction rapide et protection multicouche

Selon les experts, en particulier lors d'attaques par essaims de drones (swarms), un opérateur humain ne peut pas réagir assez rapidement à toutes les menaces. L'AI, en revanche, est capable de détecter une cible, de classifier son type et de choisir la méthode de neutralisation la plus optimale en quelques fractions de seconde. La vitesse de réaction est le facteur le plus critique dans ce processus.

Les nouveaux développements visent à créer un système de protection à plusieurs niveaux, comprenant les éléments suivants :

Moyens de guerre électronique (EW) ;

Interception cinétique (destruction directe) ;

Barrières physiques et éléments de protection passive.

Les menaces technologiques modernes, notamment les drones pilotés par fibre optique ou les appareils utilisant le système Starlink, posent des difficultés aux moyens EW traditionnels. C'est pourquoi les ingénieurs de Rostec proposent d'utiliser des méthodes de localisation cohérente passive pour détecter ces cibles et des moyens cinétiques pour les détruire.

Bouclier de défense intégré

Dans le cadre du projet, l'entreprise Rosel développe des outils de détection de cibles et d'intégration intelligente. Parallèlement, d'autres structures de Rostec fournissent les complexes de frappe directe. Ceux-ci incluent les célèbres systèmes de missiles sol-air Pantsir, les stations radar SKVP ainsi que les systèmes d'artillerie tels que Sitatel et Zubr.

La synergie de ces technologies permet de créer un « bouclier intelligent » hautement efficace contre les drones. Selon Ixbt.com, de tels systèmes peuvent protéger non seulement les sites militaires, mais aussi les infrastructures civiles critiques contre diverses attaques aériennes.

Du point de vue de l'Ouzbékistan et de la sécurité régionale, le développement des technologies de lutte anti-drones revêt une importance stratégique. Dans le contexte de la course technologique mondiale, l'intégration de l'AI dans les systèmes de défense deviendra sans doute une partie intégrante de l'industrie militaire dans un avenir proche.